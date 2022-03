Corona-Ärger in der Arbeit: Welche Regeln jetzt gelten - und was passiert, wenn die Homeoffice-Pflicht fällt

Von: Andreas Thieme

Die Regierung plant etliche Corona-Lockerungen, doch gleichzeitig sind so viele Menschen krank wie nie. Das Thema Homeoffice ist aktueller denn je. Doch welche Regeln gelten jetzt?

München - Laut Bundesregierung besteht nach wie vor eine Pflicht zum Homeoffice*. Denn: Das Arbeiten von zu Hause verringere Kontakte am Arbeitsplatz und auch auf dem Weg zur Arbeit, wo man den öffentlichen Nahverkehr meiden kann. Kurzum: Homeoffice hilft, die Zahl der Covid-Ansteckungen zu verringern.

Rechtliche Grundlage ist das geänderte Infektionsschutzgesetz*, das am 24. November in Kraft getreten ist. Nach aktuellem Stand gilt die Pflicht zum Homeoffice noch bis 19. März - danach soll sie aber fallen. Für die Übergangszeit bis zum 25. Mai sieht ein Entwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für die Corona-Arbeitsschutzverordnung eine Freiwilligkeit vor. Demnach sollten Arbeitgeber Homeoffice zwar „weiter in Erwägung“ ziehen, wenn etwa in Großraumbüros die Gefahr einer raschen Infektionsausbreitung bestehe. Anrecht auf Homoffice haben Arbeitnehmer dann aber nicht mehr.

München: Pflicht zum Homeoffice läuft am 19. März aus - danach fällt sie wohl weg

Für Arbeitgeber gilt also noch bis Ende nächster Woche: Sie müssen bei Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten die Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice anbieten. Allerdings nur, sofern nicht „zwingende betriebsbedingte Gründe“ dagegen sprechen, sagt Ulrich Grund, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Per Gesetz sind diese Gründe aber nicht näher definiert. Heißt: Der Arbeitgeber kann im Grunde selbst entscheiden, ob er Büroangestellten verweigert, von zu Hause zu arbeiten.

Was natürlich oft zu Streit geführt hat! Gerade, wenn Arbeitnehmer eben nicht ins Büro kommen wollten. Gekündigt werden können sie dafür aber nicht so leicht! Wenn die Pflicht zum Homeoffice nun fällt, ist weiterer Zoff programmiert: Denn ab 20. März können Firmen ohne Gründe die Arbeit im Homeoffice verweigern - und Angestellte müssen wieder ins Büro*.

Homeoffice in München: Chef kann niemand zur Arbeit in der eigenen Wohnung zwingen

Bis dahin sind Beschäftigten aber noch verpflichtet, das Angebot ihres Chefs anzunehmen, von zu Hause zu arbeiten. Zumindest soweit ihrerseits keine Gründe dagegen sprechen. Wer zu Hause etwa gar keinen Platz hat zum Arbeiten, den kann der Chef auch nicht zwingen, weiß Ulrich Grund. Selbst dann nicht, wenn der Arbeitgeber fehlende technische Geräte stellt.

Denn per Gesetz gilt weiterhin (und auch über den 20. März hinaus): Das Arbeiten von zu Hause ist an die Zustimmung der Beschäftigten geknüpft. Will die Firma den vertraglichen Arbeitsort eines Angestellten verlegen, braucht es dazu in jedem Fall einer entsprechenden arbeitsvertraglichen Regelung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigtem oder einer Betriebsvereinbarung. Artikel 13 des Grundgesetzes sichert die Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung zu. Privater Wohnraum der Angestellten liegt damit außerhalb der Einflusssphäre des Arbeitgebers. Homeoffice ist demnach auch kein „ausgelagertes Büro“, sondern privater Wohnraum, der gemäß Betriebsvereinbarung zu dienstlichen Zwecken genutzt wird. Was vom Angestellten eben auch abgelehnt werden kann.

Können Angestellte nicht von zu Hause arbeiten, muss der Arbeitgeber zweimal pro Woche ein Angebot zur Corona-Testung machen. In Betrieben gilt Maskenpflicht, wenn man nicht am Platz sitzt. Daran hält die Arbeitsschutzverordnung auch weiterhin fest. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA