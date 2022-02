Auf Spritz-Tour durch München: Die Impf-Tram rollt los – das sind die Haltestellen

Von: Claudia Schuri

Er war der Erste: Kye Berima bekam seine Booster-Impfung mit Biontech von FC Bayern-Mannschaftsarzt Dr. Roland Schmidt gespritzt. © Marcus Schlaf

Die Corona-Impfung gibt es jetzt auch in der Straßenbahn: Die Impf-Tram fährt durch München. Am 14. Februar ging es los – mit prominenter Unterstützung.

München – Sonderfahrt steht auf der Anzeige der Tram, die am Wettersteinplatz Halt gemacht hat. Sie sieht anders aus als eine normale Straßenbahn: Die Fenster sind mit Sichtschutz-Folien beklebt, zwischen einigen Sitzplätzen sind Ablageflächen eingebaut und graue Vorhänge trennen einzelne Bereiche ab. Denn diese Tram ist in nächster Zeit nicht dazu da, um Fahrgäste durch die Stadt zu kutschieren. Stattdessen geht die Tram ab sofort (14. Februar) auf Spritz-Tour durch München*: Ohne Termin kann in ihr jeder ab zwölf Jahre eine Corona*-Impfung bekommen.

Zum Start gab es einen großen Auflauf: Oliver Kahn*, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern*, war gekommen, um für die Impfung zu werben. „Es ist eine großartige Aktion“, sagte er. „Ich bin überzeugt, dass Impfen der beste Weg raus aus der Pandemie ist.“ Für die ersten drei Impfwilligen hatte er von ihm handsignierte FC Bayern-Trikots als Geschenk mitgebracht.

Bürgermeisterin Verena Dietl, FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn, Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor der Impf-Tram (v. l.). © Marcus Schlaf

Die erste Tram-Spritze verabreichte der Mannschaftsarzt des FC Bayern, Dr. Roland Schmidt, persönlich: Kye Berima bekam seine Booster-Impfung. „Ich hatte gehört, dass die Tram hier steht und habe einfach vorbei geschaut“, erzählte der Taxi-Fahrer. Als Fußball-Fan freute er sich über das Trikot besonders. Ohne die Aktion wäre er ins Impfzentrum nach Riem gefahren. „Ich hatte es nur zeitlich noch nicht geschafft“, so der 52-Jährige.

München: Täglich können bis zu 150 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden

„Wir möchten gute Angebote schaffen“, betonte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) lobte die Tram-Aktion: „Es kann keiner sagen, dass es keine Möglichkeiten gibt, sich impfen zu lassen“, sagte er. „Wir tun alles, damit wir gemeinsam wieder Normalität erreichen.“

Drei Impf-Teams können in der Tram täglich rund 150 Personen impfen. „Wir haben in München ein wunderbares Netz aus Tram-Linien“, erklärte Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. „Die Tram wird an verschiedenen Stellen in der Stadt stehen.“ MVG-Chef Ingo Wortmann war schnell bereit, dafür ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. „Wir haben natürlich nicht Trams im Überschuss“, sagte er. „Aber bei der Aktion ist die Bahn sehr gut eingesetzt.“

Das findet auch Sebastian Merkl. Der 23-jährige Sanitätshelfer war beruflich am Wettersteinplatz – und entschied sich dann kurzfristig, sich eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen. „Bei den Patiententransporten habe ich viel Kontakt mit kranken Menschen“, berichtet er. „Da ist es mir wichtig, mich und andere zu schützen.“ Er gehört berufsbedingt zu der Gruppe, für die eine zweite Booster-Impfung infrage kommt – und bekam deshalb in der Impf-Tram schon seine vierte Spritze mit Biontech.

München: Das sind die ersten Haltestellen der Impf-Tram

Die Impf-Tram steht täglich von 10.30 bis 17.30 Uhr an einem anderen Standort in der Stadt für Impfwillige ab zwölf Jahre bereit. Ein Termin ist nicht notwendig. Es gibt Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen. Ein Überblick über die ersten Haltestellen: Am Dienstag (15. Februar) ist die Tram an der Wendeschleife St.-Veit-Straße. Am Mittwoch (16. Februar) hält sie in Schwabing* Nord an der Ecke Frankfurter Ring/Weißenhofweg.

Die Wendeschleife Effnerplatz ist am Donnerstag (17. Februar) Ziel der Tram. Am Freitag (18. Februar) kann man sich an der Ackermannschleife, Schwere-Reiter-Straße/Ecke Ackermannstraße, impfen lassen und am Samstag (19. Februar), an der Wendeschleife St. Emmeram, Cosimastraße/Ecke Oberföhringer Straße. Die Wendeschleife an der Hochschule München fährt die Tram am Sonntag (20. Februar) an. Zudem gibt es in München viele weitere Impfangebote.