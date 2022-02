Corona-Impfung in Münchner Apotheken: Jetzt gibt‘s auch dort den schützenden Pieks

Von: Claudia Schuri

Er ist startklar: Apotheker Bernhard Wenkers wird in seiner Praxis in Neuhausen-Nymphenburg Corona-Impfungen anbieten. © Marcus Schlaf

Am Dienstag (8. Februar) starten in Bayerns Apotheken die Corona-Impfungen. Auch einige Münchner Apotheker möchten sich an der Impfkampagne beteiligen.

München – Bernhard Wenkers ist startklar. „Bei uns ist alles bereit“, sagt er. „Jetzt müssen sich nur noch die Impfwilligen melden.“ Der Apotheker betreibt die Ambigon Apotheke in Neuhausen*-Nymphenburg* und freut sich, dass es ab Dienstag (8. Februar) mit den Corona*-Impfungen in den Apotheken losgeht.

„Meiner Meinung nach ist es eine riesige Chance für die Apotheken“, sagt er. „Wir helfen beim Kampf gegen die Pandemie und es ist ein niederschwelliges Angebot.“ Darum hat er sofort die nötige Schulung gemacht, um als Apotheker impfen zu dürfen. Diese besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

Bayern: Start der Corona-Impfungen in Apotheken am 8. Januar – doch es gibt auch Nachzügler

Die Impfungen sind ein freiwilliges Angebot der Apotheken. Bayernweit haben bisher über 120 Apotheken bei der Bayerischen Landesapothekenkammer in einer Selbstauskunft erklärt, dass sie alle Voraussetzung für die Impfung erfüllen. In München* waren es bis gestern 22 Apotheken. „Das heißt aber nicht, dass tatsächlich alle schon starten“, sagt Sprecher Werner Kurzlechner. Der Bayerische Apothekerverband schätzt, dass sich rund ein Drittel der knapp 3000 bayerischen Apotheken an der Impfkampagne beteiligen wollen.

Auch Malika Rabah von der Stadtapotheke am Hauptbahnhof* ist dabei. „Bei uns haben sich schon einige Leute gemeldet, wir führen Listen“, berichtet sie. Zum Start möchte sie sich erst einmal auf Booster-Impfungen konzentrieren. Die Stadtapotheke ist eine internationale Apotheke. „Viele Leute mit Migrationshintergrund sind noch nicht geimpft“, sagt sie. „Wir hoffen, dass wir sie aufklären können.“

Dass die Apotheken gut ihre Kunden erreichen, bestätigt die Aktion der Stachus-Apotheke am Goetheplatz. Dort gibt es seit Dezember den Pieks – wenn auch nicht von den Apothekern. „Wir haben eine Kooperation mit einem Arzt, der bei uns impft“, erklärt Alexandra Enter. „Es wird sehr gut angenommen, auch von Menschen, die sich nicht so gut mit den Systemen zur Terminbuchung auskennen.“

Corona-Impfungen nun auch in Apotheken – Kritik vom Bayerischen Hausärzteverband

Viele Ärzte jedoch sind skeptisch, was eine Impfung durch Apotheker angeht. Kritik kommt vom Bayerischen Hausärzteverband. „Bevor wir Ärztinnen und Ärzte impfen, haben wir eine zwölfjährige Ausbildung hinter uns, in der wir unter anderem gelernt haben, was bei unerwarteten Impfreaktionen oder gesundheitlichen Notfällen zu tun ist“, sagt der Landesvorsitzende Dr. Markus Beier. Er sieht eine „massive Überschreitung der Grenzen medizinischer Heilberufe“ zu Lasten der Patientensicherheit. Zusätzliche Impfstellen seien zudem nicht nötig. Auch die gute Zusammenarbeit zwischen Praxen und Apotheken sei in Gefahr, befürchtet Beier.

Es gehe nicht um Konkurrenz, betont dagegen Peter Sandmann, der in München drei Apotheken betreibt und sich zudem im Apothekerverband engagiert. „Wir wollen die Ärzte nicht ersetzen, sondern das Angebot ergänzen“, er klärt er. Auch in zwei seiner Apotheken soll bald es die Impfung geben. Bis zum Start dauert es noch ein bisschen. „Wir müssen die Standards erst schaffen“, sagt er. So müssten zum Beispiel Extra- Räume vorbereitet werden. Wenn es dann losgeht, werden Terminvereinbarungen nötig sein. „Anders ist es organisatorisch nicht machbar“, sagt er.

Ein Großteil der Apotheken geht so vor. Auch Apotheker Bernhard Wenkers plant feste Impfzeiten. „Wenn die Nachfrage groß ist, können wir das Angebot ausweiten.“ Bei ihm gibt’s den Impfstoff Biontech – für alle ab zwölf Jahre, die sich fit fühlen. Jüngere Kinder und Patienten mit besonderen Risiken werden an den Arzt verwiesen. „Wir sind gespannt, wie es sich entwickelt“, sagt Bernhard Wenkers. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Eine Übersicht über alle Apotheken, die sich bisher bei der Bayerischen Landesapothekenkammer zum Impfen gemeldet haben, gibt es online unter https://apothekensuche.blak.de/. Jedoch starten nicht alle schon am 8. Februar.