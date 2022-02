Das hat uns die Pandemie gekostet: Seniorinnen berichten über ihre Erfahrungen im Corona-Alltag

Von: Claudia Schuri

Apollonia Pramberger engagiert sich bei der Münchner Tafel © Astrid Schmidhuber

Seit gut zwei Jahren bestimmt sie unser Leben: die Corona-Pandemie. Uns verraten Münchner was sie diese Krisenzeit gekostet hat. Hier: zwei Rentnerinnen.

Das hat mich die Pandemie gekostet - Apollonia Pramberger (74):

„Ich bin zum Glück heil durch die Pandemie gekommen“, sagt Apollonia Pramberger. Doch die 74-Jährige engagiert sich ehrenamtlich bei der Tafel und weiß deshalb, dass es vielen Münchnern ganz schlecht geht. „Die Preise für hochwertige Lebensmittel steigen“, berichtet sie. „Für viele Leute ist die Situation schwieriger geworden, sie brauchen die Hilfe jetzt noch notwendiger als vorher schon.“ Für sie stand deshalb schnell fest, dass sie auch während der Corona-Zeit weiter hilft.

Apollonia Pramberger selbst war während der Lockdowns gerne in ihrem Kleingarten. „Viele haben uns darum beneidet“, sagt sie. „Wir konnten Abstand halten und uns über den Gartenzaun mit dem Nachbarn unterhalten.“ Auch ihre Tochter traf sie eine Zeit nur mit Abstand.



Etwas schade findet Apollonia Pramberger, dass die Eröffnung des Kulturzentrums Kultur im Trafo im vergangenen Herbst nur begrenzt gefeiert werden konnte. „Wir hatten uns seit zehn Jahren darauf gefreut“, erzählt sie. Die 74-Jährige ist im Münchner Verein für Stadtteilkultur Neuhausen-Nymphenburg aktiv. „Wir hätten so viele Ideen, aber richtig loslegen können wir noch nicht.“ Immerhin hofft sie, dass das Eröffnungsfest nachgeholt werden kann.

Und noch etwas würde sie gerne einmal wieder machen: „Ich möchte mich mal wieder aufbrezeln und ausgehen, zum Beispiel in ein schönes Theater.“

Das hat mich die Pandemie gekostet - Waltraud Hörnchen (74):

Waltraud Hörnchen war während der Pandemie gerne draußen © Marcus Schlaf

Waltraud Hörnchen ist eine aktive Frau - doch auf viele ihrer Hobbys musste sie in den vergangenen Jahren verzichten. Sie singt im Kirchenchor und übt normalerweise einmal in der Woche in der Gemeinschaft. „Fast ein ganzes Jahr haben wir nicht geprobt“, erzählt die 74-Jährige. Das geplante Konzert? Abgesagt. „Ich habe mich dann mit einer Freundin im Park getroffen und dort haben wir zu zweit gesungen“, sagt sie. Jetzt laufen die Proben wieder.

Die Obersendlingerin besucht selbst gerne Konzerte. Nachdem sich die Corona-Lage etwas entspannt hatte, hat sie hoffnungsvoll ein Abo abgeschlossen. „Dann wurde wieder alles abgesagt“, bedauert Waltraud Hörnchen. Auch auf den Weihnachtsbesuch bei ihrer Schwester in Stuttgart verzichtete sie. „Das war mir noch zu riskant.“

Hörnchen engagiert sich außerdem beim VdK-Ortsverband. Sie und die anderen Helfer organisieren einen Stammtisch und viele weitere Veranstaltungen - doch wegen Corona konnte auch hier vieles nicht stattfinden. Immerhin: Die Ortsverbands-Reise wurde nachgeholt. „Im September hatten wir einen wunderschönen Tag am Achensee.“ *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

