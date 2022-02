Ohne Test in Quarantäne geschickt: Betroffene fassungslos - „Habe meinen Augen nicht getraut“

Von: Andreas Schwarzbauer

Bitte begeben Sie sich in Isolation: Bei einer Olchingerin war das ein Versehen. © Beispielfoto: dpa

Der Anstieg von Neuinfektionen der letzten Wochen fordert die Behörden massiv. So kam es, dass eine Frau vom Münchner Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurde. Dabei hatte sie keinen Test gemacht.

Olching – Völlig überrascht war Aila Jahid, als sie eine Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamts München erhielt. Ein Corona-Test sei positiv ausgefallen und sie sollte sich in häusliche Isolation begeben. „Ich bin mit meinem kleinen Kind eigentlich ständig zu Hause und habe mich schon länger nicht mehr testen lassen“, sagt Jahid. Das letzte Mal sei nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub in Bosnien Anfang Dezember gewesen.

Ohne Corona-Test: Gesundheitsamt München schickt Frau in Quarantäne

Da die Quarantäne aber für maximal 14 Tage und bis 7. Februar angeordnet wurde, hätte der positive Abstrich Ende Januar genommen werden müssen. „Das kann nicht sein“, meint die Olchingerin. Seltsam war zudem, dass das Schreiben des Gesundheitsamts nicht an ihre aktuelle Olchinger Adresse ging, sondern an die Anschrift ihrer Eltern in München. Dort lebt Jahid allerdings seit sieben Jahren nicht mehr.

Zudem stand in dem Brief ihr Mädchenname. „Ich bin seit drei Jahren verheiratet. Damals habe ich meinen alten Ausweis und Pass abgegeben. Es gibt kein Dokument mehr mit diesem Namen “, sagt sie. Wie diese Fehler zustande kommen konnten, kann sich Alia Jahid nicht erklären. Allerdings ist sie fassungslos: „Ich habe meinen Augen nicht getraut. Wie kann das einer solchen Institution passieren? Ich werde jetzt zur Inzidenz gezählt, obwohl ich keine Infektion habe.“

Corona-Panne bei Quarantäne: Gesundheitsamt räumt Fehler ein

Das Münchner Gesundheitsreferat räumt tatsächlich einen Fehler ein. Aufgrund eines gleichen Vornamens und Geburtsdatums sei es zu einer Verwechslung gekommen. Inzwischen sei die richtige Person angeschrieben worden, teilt ein Sprecher mit. Die tatsächlich Corona* hat. „Seit dem massiven Anstieg der Neuinfektionen kommt dies bei maximal fünf von 1000 eingegebenen Fällen vor.“

Folgen hätte eine Missachtung der Quarantäne-Anordnung für die Olchingerin Jahid wohl nicht gehabt. Das Gesundheitsreferat hätte dies im Rahmen der Anhörung beim Bußgeldverfahren richtiggestellt. „Deshalb gehen wir davon aus, dass die Person kein Bußgeld bezahlen hätte müssen, da sie ja auch nicht gegen Auflagen verstoßen hat“, sagt der Sprecher des Referats.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

