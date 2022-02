Irre Zahlen in München: 42.500 Anzeigen wegen Corona in nur zwei Jahren - „Nie da gewesene Herausforderung“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Eine Tafel mit der Aufschrift „Ab heute wieder mit FFP2-Maske! - 2G - Geimpft - Genesen“ steht vor einem Wirtshaus. © Sven Hoppe

In den zwei Jahren der Pandemie hat das Kreisverwaltungsreferat 42.500 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen bearbeiten müssen. KVR-Chef Thomas Böhle dringt auf mehr Personal.

München - Seit Beginn der Corona-Pandemie* hat sich das Anzeigenaufkommen in der Bußgeldstelle verdoppelt. Das teilt das Kreisverwaltungsreferat München auf Anfrage mit. Demnach sind von März 2020 bis heute bei der Verwaltung mehr als 42.500 Anzeigen nur im Zusammenhang mit Verstößen gegen Corona-Regelungen* eingegangen.

Corona in München: Bußgeldstelle muss 2021 insgesamt 39.000 Fälle bearbeiten

Hinzu kommen im Jahr durchschnittlich rund 20.000 herkömmliche Ordnungswidrigkeiten, beispielsweise wegen Beschwerden wegen Lärms oder am Straßenrand geparkter Schrottautos. Allein 2021 musste die Bußgeldstelle mithin rund 39.000 Fälle aufnehmen. Von den in den zwei Pandemiejahren eingegangenen 42.500 Anzeigen mit Corona-Bezug sind bislang etwa 18.000 bearbeitet, in fast 13 000 Fällen davon wurden Bußgelder verhängt.

Strafakte Corona: So gab es in der Pandemie* beispielsweise in 8683 Fällen Ärger, weil Masken nicht oder falsch getragen wurden. Gegen die Kontaktbeschränkungen war in 14.211 Fällen verstoßen worden, gegen den vorgeschriebenen Mindestabstand in 241 Fällen. Gegen Inhaber von Geschäften oder gastronomischen Betrieben gab es 758 Anzeigen, weil gegen Sicherheits- und Hygienevorschriften verstoßen wurde.

KVR-Chef Thomas Böhle: „Das ist eine noch nie da gewesene Herausforderung“

Wegen der Pandemie und des damit einhergehenden Anzeigenaufkommens steht beim KVR seit März 2020 das Abarbeiten dieser Verfahren im Fokus. Demzufolge bauten sich über die Jahre 2020 und 2021 auch in allen anderen Bereichen Rückstände auf. KVR-Chef Thomas Böhle* (SPD) besteht daher auf mehr Personal. Die Bußgeldstelle beschäftigt regulär 40 Mitarbeiter. Um das große Aufkommen von Anzeigen mit Corona-Bezug zu bewältigen, wurde das Personal durch interne Umschichtung schon um 27 Mitarbeiter verstärkt. Dieses Personal aber fehlt an anderen Stellen.

„Ein Bußgeld zeigt vor allem dann Wirkung, wenn es möglichst bald nach dem Verstoß zu zahlen ist“, sagt Böhle. Staatliche Regelungen und Schutzmaßnahmen könnten nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn Zuwiderhandlungen konsequent verfolgt und geahndet würden. „Seit März 2020 ahndet die Bußgeldstelle einen ganzen Katalog von Ordnungswidrigkeiten, die es vorher nicht gab. Das ist eine noch nie da gewesene Herausforderung, die nur mit deutlich mehr Personal bewältigt werden kann.“ *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA