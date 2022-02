Münchner Polizist wird regelmäßig für Cristiano Ronaldo gehalten - sogar seine Mutter verwechselte ihn schon

Von: Armin T. Linder

Absoluter Weltstar: Cristiano Ronaldo bei der EM 2021. © Armando Franca/dpa

Er sieht Cristiano Ronaldo total ähnlich, und sogar seine Mutter verwechselte die beiden schon: Ein Münchner Polizist ist der Doppelgänger des Superstars.

München - „Das ist doch ...?“ Diese Gedanken haben viele Menschen, wenn sie einem Promi über den Weg laufen. Bei Polizist Clemens aus München lautet die Antwort aber „Das ist er nicht!“. Stattdessen wird er einfach nur häufig mit dem portugiesischen Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo verwechselt - und muss sogar Autogramme geben.

Doppelgänger von Cristiano Ronaldo: Polizist Clemens aus München. © privat via Bayern 1

Cristiano-Ronaldo-Doppelgänger aus München: Polizist Clemens bemerkte Ähnlichkeit erst nach und nach

Den Ronaldo-Doppelgänger hat Bayern 1 aufgetan. Der Radio-Sender suchte für die Morgen-Show von Moderator Marcus Fahn jemanden, der ständig mit einem Star verwechselt wird. Gefunden wurde Clemens. Dass er einem Megastar ähnlich sieht, bemerkte er erst nach und nach, erklärt der Polizist. „Mir fiel‘s selbst anfangs gar nicht so auf“, sagt er bei Bayern 1. „Im Kollegenkreis wurde ich dann immer mal wieder als ‚Ronaldo‘ benannt. Und irgendwann dachte ich mir auf Bildern dann selbst: ‚Mensch, der schaut tatsächlich so aus wie ich‘ beziehungsweise andersrum. Hin und wieder kommt es schon vor, dass ich für Gruppenbilder oder Autogramme herhalten muss.“

Wird oft mit Cristiano Ronaldo verwechselt: Polizist Clemens. © privat via Bayern 1

Der echte Cristiano Ronaldo ist inzwischen 36 Jahre alt. Er war im Sommer von Juventus Turin zurück zu United gewechselt, wo er bereits von 2003 bis 2009 gespielt hatte. Der Portugiese ist noch heute ein echter Weltstar, dessen Gesicht jeder vor Augen hat. Und trotzdem wird er ab und zu mit Clemens‘ durcheinandergebracht. Das passiere häufiger im Ausland als in Deutschland, so Clemens zu Bayern 1. „Einmal in New York auf einer Fähre nach Staten Island haben die Leute zu tuscheln angefangen, und ich dachte mir ‚Was ist denn jetzt wieder?“. Als ich dann runter bin, kam eine ganze Gruppe hinterher, und ich musste für ein Gruppenbild herhalten, was ganz lustig war.“

So sieht der echte Cristiano Ronaldo von vorne aus. © Joao Matos/dpa

Cristiano-Ronaldo-Doppelgänger aus München: Sogar Mutter verwechselte ihn

Doch die wirklich schrägste Situation ereignete sich nicht mit Fremden, sondern mit seiner Mutter! Sogar die Mama verwechselte Weltstar und Sohnemann. „Meine Mutter weiß, dass ich absolut talentfrei bin, was Fußball betrifft. Mein Neffe hat Bilder eingeklebt in ein Fußball-Album. Und meine Mutter hat ihn angesprochen, wieso ich in dem Album drin sei. Sie war tatsächlich fest davon überzeugt, dass ich der auf den Bildern bin. Das war aber der echte natürlich.“ Auch Manuel Neuer hat einen Doppelgänger - und der ist Schauspieler. (lin)

