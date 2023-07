100 Millionen Euro - „Wirtschaftlich nicht vertretbar“: CSU kritisiert Pläne zur Sanierung des Steueramtes

Das Kassen- und Steueramt an der Herzog-Wilhelm-Straße soll saniert werden. Die CSU kritisiert die Kosten. © Götzfried

An der geplanten Sanierung des Kassen- und Steueramtes wird Kritik laut. Die Kosten seien zu hoch, sagt die CSU. Und sie fordert Alternativen.

München - Die geplante Sanierung des Kassen- und Steueramtes stößt bei der Opposition auf Unverständnis. „Die Sanierung für 100 Millionen Euro ist in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation schwer vertretbar“, sagt Heike Kainz (CSU).

Kassen- und Steueramt in München: Stadtkämmerer will das Gebäude sanieren, weil es teils marode ist

Wie berichtet, will Kämmerer Christoph Frey (SPD) das sogenannte Finanz-Rathaus an der Herzog-Wilhelm-Straße für 97 Millionen Euro sanieren. Das Gebäude war von den Architekten Max Panitz und Karl Delisle entworfen und 1953/54 errichtet worden. In den folgenden Jahrzehnten sind drei Gebäudeteile hinzugekommen.

Darüber hinaus ist nicht viel passiert, abgesehen von punktuellen Modernisierungen oder Instandsetzungen. Frey sagte, mittlerweile sei das oberste Stockwerk sogar einsturzgefährdet, die Temperaturen würden im Winter auch schon mal unter 15 Grad, im Sommer über 35 klettern. „Das ist für die Mitarbeiter nicht mehr zumutbar“, sagt Frey.



Kosten haben sich verdoppelt: Fast 100 Millionen Euro für die Sanierung des Kassen- und Steueramtes

Der Stadtrat hatte 2018 für eine Sanierung gestimmt, damals waren die Baukosten aber noch auf rund 50 Millionen Euro beziffert worden. „Seit dem ursprünglichen Beschluss hat sich der Preis für die Sanierung verdoppelt“, sagt Kainz. Angesichts knapper städtischer Kassen sehe die CSU das Vorhaben sehr kritisch. „Mindestens kann man erwarten, dass alle Alternativen geprüft werden – zum Beispiel die Vergabe einer Erbpacht an Dritte.“ Das sei unterblieben.

Tatsächlich war geprüft worden, das Gebäude an die Sparkasse zu verkaufen. Die hätte es sanieren und anschließend der Kämmerei vermieten sollen. Das wäre aber nur durch eine europaweite Ausschreibung möglich gewesen, die das Projekt erneut verzögert hätte.