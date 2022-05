Das Fest der Mutmacher: Diese bekannten Münchner stehen Krebskranken bei

Von: Ulrike Schmidt

Teilen

Auf der Terrasse beim Rabenwirt in Pullach kamen rund 130 Teilnehmer zusammen, die vor allem Geld spendeten für die Arbeit des Vereins Lebensmut, der Krebskranke unterstützt. © Sigi Jantz

Erst die Corona-Pandemie, dann der russische Angriffskrieg, die hohe Inflation und unsichere Perspektiven – das zehrt an der Zuversicht.

Wer dann aber noch mit der Diagnose Krebs konfrontiert ist, den verlässt schnell der Mut. Der ­Lebensmut. Und genau hier hilft der gleichnamige Verein, der seit 22 Jahren Betroffene durch diese Krise begleitet, auch Kinder und Angehörige.

Lebensmut­-Macher (v. li.): Infineon-Manager Dr. Ralf Sambeth (Schatzmeister), Beisitzerin und Klinikchefin Prof. Dr. Julia Mayerle, Rabenwirtin ­Sibylla Abenteuer (Vize-Vorsitzende) und Vorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Hiddemann. © Sigi Jantz

500 000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu. Und während der Pandemie waren die Verzweifelten ganz schön alleingelassen. Viele begleitende Hilfen und Therapien wurden untersagt, Treffen unmöglich, das Leid noch größer. „Es war schwierig“, berichtet Lebensmut-Gründer und Vorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Hiddemann. „Wir konnten unser Angebot nicht mehr aufrechterhalten, Patienten nicht mehr zu uns lassen, und besonders schlimm war es im stationären Bereich. Was uns aber positiv überrascht hat: Dass viele die virtuellen Angebote angenommen haben – auch die älteren Menschen, denen wir Laptops zur Verfügung stellen konnten.“

Hiddemann: „Wir wollen Mut machen und auch Mut zeigen, indem wir wieder unser Fest machen“

Entschlossenheit und Zuversicht braucht es derzeit allerorten. „Und wir wollen Mut machen und auch Mut zeigen, indem wir wieder unser Fest machen“, so Hiddemann.



Zeichnet gegen ­Unglück an – Peter Gaymann mit Frau Viktoria. © Sigi Jantz

Nähe darf wieder gelebt werden. Und so kommen an diesem Mittwochabend im Rabenwirt in Pullach auf der traumhaften Isarterrasse 130 Menschen zusammen, die vor allem eins tun: Geldbeutel öffnen – für das vielfältige psycho-onkologische Angebot des Vereins wie Lebensmut TV, das Offene Atelier, das Draußen Aktiv Programm, Spezialsprechstunden und vieles mehr.



„Krebs geht uns alle an – das dürfen wir nicht wegschieben“

Dafür ist der Vize-Vorsitzenden und Rabenwirtin Sibylla Abenteuer kein Aufwand zu groß. Sie sagt: „Krebs geht uns alle an – das dürfen wir nicht wegschieben. Was ich tue, ist das Mindeste, wenn man das Glück hat, es auch machen zu können.“ Neben ihrer fürstlichen Bewirtung lieferte der A-cappella-Chor Soulfood ­Delight musikalisches Seelenfutter – ein Herzensanliegen. Denn eine Sängerin war selbst an Brustkrebs erkrankt und Lebensmut half ihr, Zuversicht zu bewahren.

Von Anbeginn dabei (v. li.): ­Verleger Dr. Dirk und Marlene Ippen, ­Marianne ­Wille, ­Susanne Inselkammer und Ulla Feldmeier. © Sigi Jantz

Ganz schön viel Mut zeigte übrigens Society-Lady ­Angelika Gröger, Witwe des Telekommunikations-Managers Rudolf Gröger (†60), die für 1000 Euro eine Katze im Sack ersteigerte – also eine rosa Dose, ohne zu wissen, was da drin ist. Der Glaube ans Gute wurde belohnt: Neben Geduldsfäden und Glückssträhnen gehört ihr jetzt ein überzeichneter Druck des Künstlers Manfred Mayerle, der mit Hunderten von Arbeiten im öffentlichen Raum verewigt ist, u.a. in der Mensa der LMU. Er ist der Vater von Prof. Dr. Julia Mayerle, Direktorin der Medizinischen Klinik II der LMU, die gleichzeitig auch Beisitzerin von Lebensmut ist. Selbstredend, dass die weiteren Blechdosen gleich den doppelten Betrag erzielten. Und die persönlich signierten Bücher von Cartoonist Peter Gaymann Höchstpreise. Alles, um Mut zu machen.

Angelika Gröger ersteigerte ein Werk des Münchner Künstlers ­Manfred Mayerle. © Sigi Jantz

Wem man heutzutage Mut machen muss? Die Pfarrerin Susanne Breit-Keßler sagt: „Fast allen Menschen, weil sich jeder mit Sorgen unterschiedlichster Art herumplagt.“ Und wie geht Mut schöpfen? „Indem man sich auf das besinnt, was man hat und nicht immer nur auf das schaut, was bedrohlich und kompliziert ist. Dankbarkeit lernen, auch für die kleinen Dinge, und sich mit anderen über die eigenen Ängste austauschen.“

Dr. Wulf und Beate von Starck mit Dr. Friedelind und Hans Peter Binder-Wehberg. © Sigi Jantz

Engagiert für Menschen mit Demenz und Kinderhospize

Peter Gaymanns Rezept ist der Humor. Er engagiert sich auch für Menschen mit Demenz und Kinderhospize und verliert trotz allem nie den Mut. „Es gibt Situationen, da fällt einem erst mal nichts mehr ein, doch mit Humor gewinnt man auch wieder Distanz und es lösen sich Knoten.“ Während der Pandemie hat er jeden Tag ein Bild gezeichnet und daraus ein Buch gemacht: Typisch Corona. „Es gibt in fast allen Situationen auch eine verrückte und absurde Seite.“ Und die gibt Mut!



Engagierte Damen (v. li.): Ingrid von Hertlein, Annemarie Schweighart und ­Heide Mueller-Reiland. © Sigi Jantz

Mit dabei u.a. der modische Volkmar Arendt mit Frau Ingrid, Musikproduzent Dietmar Kawohl mit Dr. Martina Kiefer, Prof. Dr. Hartmut Kunstmann mit Ehefrau Soo Leng, die sich freuen, dass das soziale Leben endlich wieder Fahrt aufnimmt, sowie LMU-Klinik-Chef Dr. Markus Lerch. Ulrike Schmidt

Karl Dersch (v. li.) mit Hedi und Robert Salzl (Schörghuber-Berater und Ex-Chefpilot der Lufthansa). © Sigi Jantz