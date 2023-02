Einweihung war 2019: Aus für erste Münchner Decathlon-Filiale – Unternehmen äußert sich kryptisch

Von: Andreas Daschner

Das Einkaufszentrum Forum Schwanthalerhöhe wurde nach Verzögerungen im Jahr 2019 eröffnet – und ist jetzt um einen Mieter ärmer. © Marcus Schlaf

Das Angebot an Sportartikeln verringert sich im Münchner Westen: Ein bekanntes Handelsunternehmen schließt die Pforten und zieht sich von der Schwanthalerhöhe zurück.

München - Die Decathlon-Filiale im Forum Schwanthalerhöhe ist dicht. Der französische Sportartikel-Hersteller und -Händler hat sich aus dem Einkaufszentrum oberhalb der Theresienwiese zurückgezogen. Das Forum wurde erst 2019 eingeweiht - mit Decathlon als einem Hauptmieter. Immerhin 1400 Quadratmeter groß war die Ladenfläche, die derzeit leergeräumt wird. Es war seinerzeit die erste echte Decathlon-Filiale in München. Zuvor gab es nur einen kleinen, mittlerweile geschlossenen Laden im Stachus-Zwischengeschoss, wo vor allem online bestellte Ware abgeholt werden konnte.

Decathlon schließt Filiale an der Schwanthalerhöhe - was steckt dahinter?

Zu den Gründen für die Schließung schweigt sich das Unternehmen aus. In einer Stellungnahme heißt es lediglich, dass das Unternehmen „regelmäßig sein bestehendes Filialportfolio auf Lage, Größe und Sortiment“ überprüfe. Und dann ganz nüchtern: „In München wird sich das Unternehmen von der Filiale Schwanthalerhöhe trennen.“ Mittlerweile gibt es in der Stadt drei weitere Decathlon-Stores: im Mona-Einkaufszentrum in Moosach, in Unterföhring und im Elisenhof. Diese bleiben laut dem Unternehmen bestehen.

Das wiederum ist für die Mitarbeiter aus dem Store im Forum Schwanthalerhöhe eine gute Nachricht, denn sie werden nach der Schließung größtenteils wohl nicht auf der Straße stehen. Decathlon hat jedenfalls angekündigt, für alle Mitarbeiter zu prüfen, welche vergleichbaren Positionen sie ihnen in den umliegenden Münchner Filialen anbieten kann. Man wolle für alle „die individuell beste Lösung finden“, heißt es in der Mitteilung.