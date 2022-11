Der Advents-Ansturm - 170 000 Passanten in der Kaufinger Straße - Händler sprechen von ordentlichem Start

Von: Phillip Plesch

Teilen

170 000 Passanten schlängelten sich am Samstag durch die Kaufinger Straße – ein ordentlicher Auftakt für die Adventszeit. © Felix Hörhager

Die Rabattwoche „Black Week“ war noch in vollem Gange und Weihnachten steht schon vor der Tür. Dementsprechend viel los war am Samstag in der Innenstadt.

Der Duft von heißen Maroni und Glühwein liegt in der Luft, dicht an dicht drängeln sich die Menschen durch die Fußgängerzone. Weihnachtsstimmung in der Stadt: Christkindlmarkt und Schnäppchen in den Kaufhäusern zogen die Münchner am ersten Adventswochenende in Massen an.

„Insgesamt sind wir in Anbetracht der aktuellen Situation mit dem Auftakt des Weihnachtsgeschäfts zufrieden“, sagt Wolfgang Fischer vom Innenstadt-Unternehmens-Verein City-Partner. „Es ist ganz ordentlich gelaufen“, bilanziert auch Bernd Ohlmann, der Sprecher des Handelsverbands Bayern. Von Rekorden ist zwar nicht die Rede – 2019 waren zehn Prozent mehr Passanten unterwegs. Und ein Vergleich zu den Corona-Jahren verbietet sich ja wohl wirklich.

170 000 Passanten am Samstag in der Kaufinger Straße

Zur Erinnerung: Kurz vor dem ersten Advent vergangenen Jahres wurden alle Christkindlmärkte in Bayern abgesagt, im Einzelhandel herrschten 2G und strikte Zugangsbeschränkungen. Heuer sieht die Lage anders aus. „Die Stimmung bei den Händlern ist gut“, sagt Fischer. Vorab hatte doch eine gewisse Ungewissheit geherrscht, wie die Konsumlaune dieses Jahr aussieht.

Bereits der Freitag aber machte Hoffnung. 120 000 Passanten schoben sich laut Fischer durch die Kaufinger Straße – und damit 50 Prozent mehr als in der Woche zuvor. „Der Black Friday gewinnt immer mehr an Kraft, da können wir zufrieden sein“, sagt Ohlmann. Am Samstag waren es dann 170 000 Passanten.

Darunter auch Petra (61) und Klaus Weilguny (61). „Wir haben einen gemütlichen Tag in der Stadt verbracht. Auch wenn sehr viel los war, hatten wir keinen Stress“, erzählen sie. Die Beute ihres Shoppingausflugs: ein Schal mit Tiermuster. „Bei Ludwig Beck sind wir fündig geworden. Ein Schnäppchen: Weil ja Black Weekend war, gab es 20 Prozent Rabatt.“

Einen rundum gelungenen Shoppingtag erlebten Petra und Klaus am Samstag. © SIGI JANTZ

Zufrieden mit ihrem Einkauf waren auch Ann-Kathrin (28) mit Martijn (25). „Wir waren beim Kustermann und haben für den Schwager meines Freundes und seine Familie einen Adventskalender gekauft. Wir wollten einen anderen als den klassischen Schokokalender – und sind jetzt bei einem Gewürzkalender gelandet.“ Und ein Glühwein gehörte zum Weihnachtsshopping natürlich auch dazu.

Handelsverband erwartet 14,5 Milliarden Euro Gesamtumsatz

In Weihnachtsstimmung ist auch schon Markus Mundl (32). Am Viktualienmarkt hat er sich ein paar Zweige besorgt, und unterwegs noch eine Vase von Zara Home dazu. Damit ist der Münchner nicht allein: Weihnachtsmärkte, Adventsstimmung und die Ausläufer der Black Week mit satten Rabatten trugen ihren Teil zu einem guten Auftakt bei. „Die große Hoffnung ist jetzt, dass die Sache noch mehr an Schwung gewinnt“, sagt Ohlmann. Wolfgang Fischer ist da ebenfalls vorsichtig optimistisch. Immerhin hat das Weihnachtsgeschäft für die Händler eine ganz besondere Bedeutung.

Der Handelsverband erwartet in Bayern einen Gesamtumsatz von 14,5 Milliarden Euro. Wie in jedem Jahr dürften sich die Menschen vor allem Uhren, Schmuck, Parfüm, Spielwaren, und Elektronikartikel unter den Christbaum legen – und natürlich Gutscheine. „Auch Bekleidung und Outdoor-Klamotten werden wieder mehr gekauft“, sagt Fischer.