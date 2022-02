Hier geht uns bald die Post ab: Weitere fünf Finanzcenter in München dicht - Unternehmen sucht nach Ersatz

Von: Sascha Karowski

Weitere fünf Finanzcenter der Post in München werden schließen - einige davon sollen schon Ende März den Betrieb einstellen. Die Post sucht Ersatz und macht Versprechungen.

München - In München* werden noch heuer weitere fünf Postbank-Finanzcenter geschlossen: Bereits Ende März sollen die Filialen Theresienstraße 22 und Alter Hof 6-7 entfallen. Ende September folgen die Korbinianstraße 34, Romanplatz 1 und Hofmannstraße 15 (siehe weiter unten).

Post in München: „Wird nicht passieren, dass wir zusperren, ohne einen Ersatz zu haben“

Das Unternehmen sucht nach Ersatz, Helmut Muhr, Politikbeauftragter der Post, versprach zudem, dass zuvor keine Filiale geschlossen würden. „Die Termine haben wir uns intern gesetzt. Es wird nicht passieren, dass wir eine Filiale zusperren, ohne einen Ersatz dafür zu haben“, sagte Muhr bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, an der neben Vertretern der Verwaltung auch Stadträte und Mitglieder einiger Bezirksausschüsse teilnahmen.

Zuletzt hatten bereits vier Finanzcenter der Post zusperren müssen, was bei den Münchnern nicht unbedingt euphorisch aufgenommen wurde. Neben der Schließung der Filialen an der Agnes- und Angererstraße stieß insbesondere der Wegfall der Post an der Fraunhofer- und Bergmannstraße auf Unverständnis bei Anwohnern. „Die Münchner sehen das völlig zurecht auch als Daseinsvorsorge an“, sagte der Stadtdirektor im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Kurt Kapp. Es gebe reihenweise Anträge aus den Bezirksausschüssen und dem Stadtrat, sofort für Ersatz zu sorgen.

Post in München: Firma betreibt keine eigenen Filialen mehr

„Auch uns als Post macht es wenig Freude“, sagte Muhr. Tatsächlich kann sein Unternehmen wenig dafür, denn es ist eine Entscheidung des Kooperationspartners. Denn vor nunmehr 30 Jahren hatte die Post entschieden, selbst keine Filialen mehr zu betreiben, sondern sich eben Partner zu suchen. So gibt es etwa in Lebensmittelmärkten oder Kaufhäusern Poststationen, aber eben auch bei der Deutschen Bank. Die wiederum hat sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen, bundesweit 200 dieser Filialen zu schließen, und eben neun Posten auf der Streichliste befinden sich in München*.

Die Argumentation sei nachvollziehbar, sagt Muhr. „Wenn man objektiv drüber schaut, wie sich die Banken- und Sparkassenlandschaft durch neues Kundenverhalten verändert hat.“ Will sagen: Es passiert viel mehr online als noch vor Jahren. Die Aussage aber, dass die Post immer weniger Filialen betreibe, sei falsch. Allein in München gebe es mittlerweile 455 Filialen, Paketshops, Packstationen oder Verkaufspunkte, 2011 waren es (ohne Paketshops) 146. Muhr: „München ist tatsächlich ziemlich gelb.“ *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Post-Filialen in München: Das ist der aktuelle Stand zum Ersatz

Das ist der aktuelle Plan: Die Filiale an der Theresienstraße wird geschlossen. Eine neue soll in der Nähe eröffnen. Wo, das ist allerdings noch unklar;

Das Finanzcenter der Post an der Korbinianstraße wird geschlossen. Als Ersatz wird die Filiale bei Schreibwaren Hausleiter (Illungshofstraße 19) auf zwei Schalter vergrößert

Alter Hof: Die Post zieht um, weil der Kaut-Bullinger schließt. Künftig findet sich die Filiale in der Klosterhofstraße 2. Zudem wird nach weiteren Standorten gesucht .

Für die Post am Romanplatz läuft die Suche nach einem Nachfolgestandort. Es soll eine neue Filiale mit zwei Schalter entstehen - idealerweise in einem Einzelhandelsladen.

Als Ersatz für die Hofmannstraße gibt es eine neue Filiale in der Aidenbachstraße 139. Eine weitere in der Fallstraße 26 soll folgen.