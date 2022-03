München: Diese Tunnel am Mittleren Ring sind heute gesperrt

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Vielbefahren: An der Landshuter Allee sollen die Luftfilter postiert werden. © Klaus Haag

Rund um München wird in dieser Woche an den Tunneln am Mittleren Ring gearbeitet. An der viel befahrenen Verkehrsader müssen Autofahrer in dieser Woche mit teils erheblichen Einschränkungen rechnen. Der Mittlere Ring wird wegen der Tunnelsanierungen in Teilen über Nacht gesperrt.

Autofahrer müssen sich in dieser Woche auf nächtliche Beeinträchtigungen am Mittleren Ring einstellen. Das Baureferat der Stadt München führt seine regelmäßigen Wartungsarbeiten durch, deshalb sind in den Nächten der Woche vom 21. bis zum 25. März jeweils von 22 bis 5 Uhr unterschiedliche Tunnel des Mittleren Rings in beiden Fahrtrichtungen für den Autoverkehr gesperrt. „Mit Rücksicht auf die Verkehrsteilnehmer werden die Arbeiten während der verkehrsarmen Nachtstunden durchgeführt“, heißt es zur Begründung von der Stadt.

Gesperrte Tunnel im Westen der Stadt

Der Trappentreutunnel (Schwanthalerhöhe) ist in der Nacht vom 21. auf den 22. März 2022 von 22 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. In der darauf folgenden Nacht, also vom 22. auf den 23. März 2022, ist die östliche Röhre in Fahrtrichtung Donnersberger Brücke gesperrt, ebenfalls von 22 bis 5 Uhr.

Der Landshuter-Allee-Tunnel in Neuhausen ist dann in der Nacht vom 23. auf den 24. März 2022 ebenfalls von 22 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Für beide Tunnelsperrungen ist eine Umleitungsstrecke ausgeschildert.

Auch in Giesing und Sendling kommt es zu Sperrungen

Nicht nur im Westen, auch im Süden der Stadt müssen Autofahrer auf dem Mittleren Ring Einschränkungen hinnehmen. Der Candidtunnel in Giesing etwa wird in der Nacht vom 21. auf den 22. März 2022 von 22 bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

In Sendling sind in den Nächten vom 22. bis 24. Oktober 2022 jeweils von 22 bis 5 Uhr beide Röhren des Brudermühltunnels gesperrt.

Tunnelsperrungen in Schwabing

Im Biedersteiner Tunnel in Schwabing sind in der Nacht vom 23. auf den 24. März 2022 von 22 bis 5 Uhr ebenfalls beide Röhren für den Autoverkehr gesperrt. Außerdem ist die Unterführung Ungerer-/Schenkendorfstraße in der Nacht vom 24. bis 25. März 2022 von 22 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Auch hier wird der Autoverkehr über eine beschilderte Umleitungsstrecke geführt.

Der Altstadtringtunnel muss ebenfalls gewartet werden

Auch abseits des Mittleren Rings wird ein weiterer Tunnel wegen Wartungsarbeiten in der Nacht gesperrt. In der Nacht vom 24. auf den 25. März 2022 ist der Altstadtringtunnel von 22 bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.