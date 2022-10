„Wir sind der Sündenbock“ - Münchner Pendler sind sauer auf Politiker

Von: Sascha Karowski, Armin Geier

Teilen

Stop und Go am Mittleren Ring in München (Archivfoto). © Sven Simon/dpa

München greift endlich durch: Ab Februar 2023 gibt es ein Diesel-Fahrverbot auf und im Mittleren Ring. Einige Pendler geht dieser Diesel-Bann gewaltig gegen den Strich.

München – In München steht ein Hofbräuhaus, doch Dieselfahrer müssen raus! Frei nach der Spider Murphy Gang – und jetzt beschlossen: Diesel-Autos mit Euro-4-Plakette dürfen ab 1. Februar 2023 nicht mehr innerhalb des Mittleren Rings unterwegs sein (und auch nicht auf dem Ring selber). Der Stadtrat hat dem Sperrbezirk für Stinker am Mittwoch zugestimmt. Das sorgt für viel Gegenwind, unter anderem aus Wirtschaftskreisen und von Pendlern.

München: Diesel-Fahrverbot ab Februar trifft 140.000 Fahrzeuge

Es soll allerdings Ausnahmen geben, etwa für Handwerker, Lieferdienste, Schichtarbeiter und Anwohner. Sollten sich die Luftwerte nicht verbessern, werden ab Oktober 2023 auch Diesel mit Norm 5 ausgeschlossen. Fruchtet auch das nicht, würden ab 1. April 2024 auch die Ausnahmen entfallen. Betroffen sind viele! Allein in der Stadt gibt’s 140.000 Diesel mit Abgas-Norm 4 und 5, im Kreis München-Land über 35.000. In Ebersberg sind fast 4000 Diesel der Norm 4 zugelassen, in Freising über 5500 und in Fürstenfeldbruck über 6000.

München hält Grenzwerte seit Jahren nicht ein

Warum auf deren Fahrer jetzt Einschränkungen zukommen? „Wir haben Grenzwerte, die wir seit Jahren nicht einhalten“, sagte SPD-Chefin Anne Hübner. Etwa an der Landshuter Allee, die seit Jahren die EU-Abgasmaßstäbe zum Gesundheitsschutz nicht erfüllt. Das hatte zu Klagen geführt.

„Viele Jahre hat das den Freistaat nicht weiter gejuckt“, sagte Hübner. Tatsächlich war für die Luftreinhaltung früher die Staatsregierung zuständig. Die hatte Gerichtsurteile ignoriert und war sogar zu Geldstrafen verurteilt worden. Im Sommer 2021 delegierte der Freistaat die Verantwortung aber an München: „Jetzt sind wir zuständig. Und wir machen das nicht, weil wir Lust darauf haben. Wir machen das, weil es um die Gesundheit der Bürger geht.“ Sollte die Stadt die Fahrverbote nicht erlassen, würden dies Gerichte tun, sagt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne). Und dann wohl ohne Staffelung und Ausnahmen.

München überschreitet Stickstoffdioxidgrenzwert – FDP und CSU findet Fahrverbote unverhältnismäßig

Das Verbot aber sei unverhältnismäßig, sagte FDP-Stadtrat Fritz Roth in Richtung Grün und Rot: „Wir überschreiten an vier Messstellen den Grenzwert, und Sie überziehen die ganze Stadt mit einem Fahrverbot!“ Auch CSU-Stadtrat Sebastian Schall verwies auf die Verhältnismäßigkeit. Die Zahlen belegten, dass sich die Schadstoffwerte in den vergangenen Jahren bereits gebessert hätten, etwa an der Prinzregentenstraße. Die Stadt hatte dort unter anderem die Grünphasen reduziert, um das Verkehrsaufkommen zu senken. „Da haben unsere Maßnahmen geholfen“, sagte CSU-Chef Manuel Pretzl. „Da hätte man schauen können, was genau geholfen hat und das für andere Straßen übernehmen können.“ Alternativen wurden geprüft, erwiderte Habenschaden. Doch Studien kamen zu dem Schluss, dass nur ein Fahrverbot die Stickoxidwerte verringern wird. „Wir können warten, bis uns das Gericht zwingt – mit unübersehbaren Folgen. Oder wir handeln selbst.“ Klar sei, dass etwas passieren müsse: „Ein ,Weiter so‘ wird es nicht geben.“

„Wir sind der Sündenbock“ – Kommentar von tz-Produktionschef Armin Geier

Die Luftverschmutzung in München ist seit Jahren ein Problem. Saubere Luft ist wichtig. Trotzdem geht das Diesel-Fahrverbot in München Armin Geier, tz-Produktionschef gehörig gegen den Strich. Lesen Sie hier seinen Kommentar:

Eins gleich vorweg: Auch ich mag saubere Luft! Immer, überall. Wohl wie jeder. Und da die Stickoxid-Werte an der Landshuter Allee sich zwar bessern, aber noch immer den Grenzwert reißen – hat die Stadt entschieden: Diesel-Fahrer wie ich müssen ab Februar draußen bleiben! Ja, ich besitze einen Euro-4-Diesel – neun Jahre alt. Warum mich das Verbot nervt? Weil ich nun – mit Tausenden anderen Gelegenheits-Fahrern – auch für die Schmutz-Luft büßen muss.

Denn: Jeden Werktag quäle ich mich als Pendler mit dem Zug in unsere tz-Redaktion nahe dem Hauptbahnhof. Als Nutzer der Südostbayernbahn (aus Ampfing kommend) ein Albtraum: Allein letzte Woche hatte ich (alles addiert) sieben Stunden Verspätung. Zweimal fiel der Zug komplett aus. Manchmal muss ich somit per Auto in die Redaktion. Sonntags sowieso, da der Bahn-Takt zu schlecht ist. Und so geht es auch vielen anderen Arbeitnehmern. Von Handwerkern und Selbstständigen gar nicht erst zu reden.

Dass auf Münchens Straßen zu viel los ist (was ist hier eigentlich mit den SUV-Super-Panzern?) – das sehe ich genauso. Aber man hätte halt bessere Alternativen schaffen müssen: Bahnausbau, mehr Tram-Tangenten. Das wurde verbummelt. Jahrelang. Unter anderem vom Freistaat. Eins ist klar: Jetzt werden alle Diesel-Fahrer auf eine Ausnahme-Genehmigung hoffen. Es wurde ja schon angekündigt, dass es jede Menge davon geben soll. Irgendwie sinnfrei, oder?

Ein Kommentar von Armin Geier, tz-Produktionschef

tz Produktionschef Armin Geier pendelt eigentlich mit dem Zug nach München. Mit seinem Diesel muss er ab Februar draußen bleiben. © Marcus Schlaf

Diesel-Fahrverbot in München: Das sagen die Innenstadthändler

Die Innenstadthändler gehen davon aus, dass die Stickoxidwerte auch ohne Diesel-Bann ­reduziert werden können. „Selbst ohne Dieselfahrverbote würde nach 2023 nur noch an der Landshuter Allee“ der Grenzwert überschritten, so Wolfgang Fischer vom Verband City Partner. Dennoch werde ein Verbot beschlossen, das in München und Region über 200 000 Menschen betrifft. Fischer verwies auch auf die Kosten, denn die Stadt müsse nun zusätzliche Stellen schaffen.

Diesel-Fahrverbot in München: Das sagt der Automobilclub

Der Automobilclub Mobil in Deutschland hat eine Online-Petition gestartet, die sich gegen die Fahrverbote wendet (Infos: www.mobil.org/nein-zum-diesel-fahrverbot-in-muenchen). Vereinspräsident Michael Haberland (CSU) kritisiert, dass Auto-besitzern quasi die Nutzung ihres Eigentums versagt werde. „Von heute auf morgen. Diesel-Fahrverbote sind unverhältnismäßig und nicht sozial verträglich. Ein Milliardenschaden für viele Menschen in München und Umgebung.“ Ein Fahrverbot betreffe vor allem viele ältere Menschen, Familien, aber auch viele Pendler und Unternehmen.

Diesel-Fahrverbot in München: Das sagen die Handwerker

Das stufenweise Diesel-Fahrverbot komme absolut zur Unzeit, sagt der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl. „Wir anerkennen jedoch das Bemühen der Landeshauptstadt, Ausnahmen für Handwerkerinnen und Handwerker zu schaffen. Durch die Verknüpfung mit dem Park-Ausweis versucht die Stadt allerdings, die enorme Preissteigerung, die zu Jahresbeginn beschlossen wurde, durch die Hintertür zu legitimieren. Außerdem halten wir die Zeitabstände, die zwischen den einzelnen ‚Eskalationsstufen‘ liegen, für zu kurz.“

München: Hier können Sie sich am Luftreinhalteplan beteiligen

Das Fahrverbot ist beschlossen, doch jetzt sind die Bürger gefragt. Der Entwurf des neuen Luftreinhalteplans ist bis 28. November im Referat für Klima- und Umweltschutz ausgelegt oder im Internet www.muenchen.de/beteiligung-lrp zu finden.

Einwände müssen bis 12. Dezember beim Referat eingehen. Sie können per Post eingereicht werden an das Referat für Klima- und Umweltschutz, Sachgebiet Luftreinhaltung, Bayerstraße 28a, 80335 München sowie per E-Mail an beteiligung-lrp.rku@muenchen.de.