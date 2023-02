Dieser Wirt zeigt Herz: Münchner veranstaltet Benefiz-Abend, um Spenden für Erdbeben-Opfer zu sammeln

Von: Andreas Thieme

Wirt Ahmet Özkan (hier in der Gorilla Bar) sammelt heute bei einer Benefiz-Party Spenden für die Erdbeben-Opfer © Jantz

Mehr als 45000 Menschen starben bislang bei dem verheerenden Erdbeben in der Türkei. Jede Hilfe ist für die Menschen dort willkommen - in Neuhausen veranstaltet Szene-Wirt Ahmet Özkan am Rosenmontag eine Benefizparty. Etliche Gastronomen aus dem Viertel unterstützen die Aktion.

München - Dieser Wirt zeigt Herz! In Neuhausen veranstaltet Ahmet Özkan morgen einen Benefiz-Abend, mit dem möglichst viele Spenden für die Erdbeben-Opfer in der Türkei gesammelt werden sollen. „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin froh, wenn ich die Menschen unterstützen kann“, sagt Ahmet Özkan, der sich mit der beliebten Gorilla Bar in der Hirschbergstraße einen Namen gemacht hat – weit über Neuhausen heraus.

Der Hintergrund: Mehr als 45000 Menschen starben bislang nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet. 264000 Wohnungen wurden allein in der Türkei zerstört. Tausende Menschen werden noch immer vermisst, nach Regierungsangaben sind im türkischen Teil der Region aktuell 600 Kinder ohne Begleitung. Insgesamt 40000 Retter aus der ganzen Welt sind nach Angaben des Katastrophenschutzes Afad vor Ort im Einsatz, um Verschüttete zu bergen - und hoffen weiter.

München: Neuhauser Wirt veranstaltet Benefiz-Party, um Spenden für Erdbeben-Opfer zu sammeln

Grund genug also zu helfen - auch im eigenen Stadtviertel ist das möglich. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Münchnerinnen und Münchner am Montagabend bei uns vorbeischauen. Jeder Euro zählt. Wir spenden natürlich alle Einnahmen des Abends“, sagt Ahmet Özkan. Los geht’s um 19 Uhr, der Eintritt kostet 10 Uhr und wird natürlich auch gespendet – so wie die Einnahmen die Getränke an dem Abend, der nicht in der Gorilla Bar selbst stattfindet, sondern ein Haus weiter im „Mathilda“. So heißt Ahmet Özkans neue Wirtsbar in der Sedlmayrstraße 18, die morgen während der Umbauarbeiten mit einer Sondergenehmigung öffnen darf und rund 100 Gäste fasst.

Zahlreiche Unterstützer hat Ahmet Özkan für seine Benefiz-Aktion gewonnen. Vor Ort spielt die Band Sharp 3 sowie Stand-up-Künstler Bilal Mohammed. Vom Lautenladen in der Dachauer Straße hat sich Besitzer Ali Akbulut angekündigt - auch einer seiner Schüler wird ein Stück spielen. Die Restaurants Fat Butcher, Noah’s und Merhaba versorgen Gäste mit Gratis-Essen. Spirituosen-Großhändler Sierra Madre schickt ihren Barkeeper Robert, die Hohentanner-Brauerei hat Getränke gespendet, zudem bedient das Team der Gorilla-Bar.