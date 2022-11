LMU nach Pistolen-Vorfall: „Student wurde aufgefordert, sich entsprechend zu verhalten“ – Prüfung läuft

Von: Phillip Plesch

Teilen

In der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München hat ein Bewaffneter am Dienstagvormittag für Aufregung gesorgt. © Felix Hörhager/dpa

Der Vorfall beschäftigt noch immer die Menschen. Am Dienstag hatte ein Student während einer Vorlesung an der LMU gut sichtbar eine Waffe getragen. Das sagt die Uni dazu.

München - Der Schreck war groß: Am Dienstag hatte ein Student an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in einer Vorlesung eine Waffe mit dabei. Abgeschlossen ist der Fall damit nicht, und nun hat auch die Uni reagiert.

Julian Baumgärtner hatte für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Der 18-jährige Student, Sohn des CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner (49, Kronach), trug während einer Mathevorlesung im Audimax gut sichtbar eine Waffe am Hosenbund. Dabei soll es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben, für die der 18-Jährige offenbar den nötigen Waffenschein besitzt. Laut Polizei habe er dafür Gründe des Selbstschutzes angegeben.

München: Mit Pistole in die Vorlesung - Staatsanwaltschaft prüft Vorfall an der LMU

Zu einer konkreten Bedrohung Dritter sei es nicht gekommen. Ebenfalls habe keinerlei Gefahr für die Öffentlichkeit oder auch für die anderen Besucher der Vorlesung bestanden. Dennoch war die Aufregung riesig! Daher prüft die Staatsanwaltschaft laut Polizei nun, ob weitere Ermittlungen nötig sind. Zum Beispiel steht eine Störung des öffentlichen Friedens im Raum.

Die LMU teilte derweil mit, dass die Hausordnung vorsehe, dass sich alle Gebäudenutzer so zu verhalten haben, dass andere nicht gestört oder belästigt werden. „Daher wurde der Student mittlerweile von der Universität aufgefordert, sich entsprechend zu verhalten.“ Im Klartext: Seine Waffe darf er weiter in der Uni tragen, nur eben verdeckt, damit sich niemand gestört fühlt. „Der LMU ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle ihre Mitglieder sowie Besucherinnen und Besucher in einer sicheren Umgebung arbeiten, forschen, lehren und lernen können“, heißt es weiter.