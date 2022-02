Drogen-Skandal bei Münchner Polizei: Nächster Beamter muss vor Gericht! Er kaufte Koks vom selben Dealer

Von: Andreas Thieme

Skandal bei der Münchner Polizei: Etliche Beamte stehen unter Verdacht, Drogen genommen zu haben und müssen vor Gericht - dort sichern ihre Kollegen, wie hier im Foto, große Prozesse © Sigi Jantz

Der Drogenskandal der Münchner Polizei: Ab Dienstag muss sich der nächste Beamte vor Gericht verantworten - auch er soll Kokain gekauft und besessen haben.

München - Am Donnerstag erst hatte Polizist Fritz F. (28) gestanden, in 69 Fällen Kokain gekauft zu haben - auch seinen Kollegen hatte er Drogen hinterlassen. Unter Tränen legte der Beamte, der in Neuhausen eingesetzt war, seine Beichte ab.

Am Dienstag geht die Aufarbeitung des Polizei-Skandals bereits in die nächste Runde: Dann steht ein Beamter aus Giesing* vor Gericht. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft ebenfalls Drogenmissbrauch vor. In drei Fällen soll der Polizist im Winter 2017/18 Kokain gekauft haben sowie in fünf Fällen unerlaubt Betäubungsmittel besessen haben. Geschäfte hatte auch er mit Hakan P. (Name geändert) gemacht - dem Dealer, der den Polizei-Skandal durch seine Aussagen erst ins Rollen gebracht hatte.

München: Beamter soll Kokain gekauft und besessen haben - ihm droht jetzt eine Haftstrafe

Vorgeworfen wird dem Beamten aber noch ein anderes schwerwiegendes Verbrechen: Den Ermittlungen zufolge soll er in mehreren Fällen bereits beschlagnahmte Drogen aus der Asservatenkammer abgezwackt und somit einen Verwahrungsbruch begangen haben. Unter Polizisten ist das ein Kardinalsverbrechen, weil die besondere Vertrauensstellung ausgenutzt wird. Dem Beamten droht nun Haft!

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums sind derzeit sieben Münchner Beamte suspendiert, vier weitere vorläufig des Dienstes enthoben. Bei vier der derzeit suspendierten Beamten wird das Verfahren der vorläufigen Dienstenthebung unter Einbehaltung eines Teils der Bezüge betrieben. Vier ursprünglich wegen des Skandals suspendierte Beamte sind hingegen wieder in den Dienst zurückgekehrt. Ein ursprünglich Suspendierter ließ sich auf eigenen Wunsch aus dem Beamtenverhältnis entlassen.

Drogenskandal in München: Sieben Polizisten sind suspendiert, vier des Dienstes enthoben

Im Juli 2018 begann die Staatsanwaltschaft mit den umfangreichen Ermittlungen und gründete die Sonderkommission „Nightlife“. Derzeit richtet sich der Ermittlungskomplex gegen 37 Polizeibeamte sowie 23 Zivilisten, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding. „Drei weitere Polizeibeamte waren als Zeugen durch strafprozessuale Maßnahmen gemäß § 103 StPO von den gegenständlichen Ermittlungen betroffen.“ Sie dauern „in Bezug auf zwei Polizeibeamte derzeit noch an, im Übrigen sind die Ermittlungen abgeschlossen“, sagt Leiding.

Das ganze Ausmaß des Skandals: In zwölf Fällen erging ein Strafbefehl gegen Polizisten, die sehr hohe Geldstrafen erhielten. In sechs Fällen wurde Anklage erhoben. Ein Beamter wurde im Oktober 2021 bereits zu einer Geldstrafe verurteilt.