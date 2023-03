Drogenskandal bei Münchner Polizei: Mindestens 18 Täter – weitere Beamte müssen vor Gericht

Von: Andreas Thieme

Die Münchner Polizei steckt seit 2018 in einem handfesten Skandal: 18 Beamte wurden wegen Drogen - oder Gewaltdelikten verurteilt. Weitere Prozesse folgen.

München - Koksende oder prügelnde Beamte: Solche kriminellen Vorfälle haben den Ruf der Münchner Polizei in den vergangenen vier Jahren stark beschädigt - zum Leidwesen des Präsidiums, das weiterhin nicht zur Ruhe kommt. Denn der Polizeiskandal wird noch über mehrere Monate hinweg schwelen.

Nach Informationen unserer Redaktion wird es diesen Sommer weitere Prozesse gegen Münchner Polizisten geben, denen die Staatsanwaltschaft München I schwerwiegende Drogendelikte zur Last legt. Im Fall eines Beamten bestätigt das Münchner Amtsgericht, dass die Anklage gegen den Polizisten bereits zugelassen wurde und ein Strafprozess terminiert ist. Dieser soll am 22. Juni starten und über fünf Sitzungstage hinweg verhandelt werden. Das Urteil wird demnach am 6. Juli sein.

München: Im Sommer müssen zwei weitere Polizisten wegen angeklagten Drogendelikten vor Gericht

In einem weiteren Verfahren, das ebenso wie das erstgenannte im Jahr 2020 begonnen hatte, gibt es hingegen noch keine Terminierung am Amtsgericht. Nach Informationen unserer Redaktion droht beiden Beamten eine Geld- oder im schlimmsten Fall sogar eine Haftstrafe. Das müssen die Strafprozesse erst noch zeigen.

Tatsächlich führte die Staatsanwaltschaft München I im Zuge des Polizeiskandals bislang Ermittlungsverfahren gegen 37 Beamte. Zwölf von ihnen akzeptierten einen Strafbefehl und mussten teils hohe vierstellige Geldstrafen zahlen. Gegen insgesamt acht Polizisten wurde Anklage erhoben. Sechs von ihnen sind bislang verurteilt worden: vier zu Haftstrafen, von denen zwei zur Bewährung ausgesetzt wurden. In zwei der angeklagten Fälle wurden Geldstrafen ausgesprochen. Zwei weitere Anklagen werden diesen Sommer verhandelt - so lange schwelt der Polizeiskandal weiter.

Polizei-Skandal in München: Gegen 37 Beamte wurde ermittelt, 18 wurden bislang verurteilt

Die vorläufige Bilanz: 18 Polizisten wurden zu Kriminellen. Morgen Vormittag spricht Polizeipräsident Thomas Hampel im Presseclub am Marienplatz. Sein Thema: die neue Polizeistatistik und Organisierte Kriminalität. Die Probleme im eigenen Präsidium stehen dagegen nicht auf der Agenda. Zum Skandal hat sich die Polizei bislang nicht geäußert.

