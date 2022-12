Drohender Finanzkollaps durch steigende Nebenkosten: Das rät ein Münchner Anwalt für die aktuelle Gas-Krise

Von: Andreas Thieme

Teilen

Vermieterinnen und Vermieter müssen sich ab 2023 ab der CO2-Abgabe beteiligen. © Christian Ohde/Imago

Die Gaspreise schießen durch die Decke. Doch dabei bleibt’s nicht: Jetzt haben auch die Stadtwerke München angekündigt, den Strompreis ab Januar zu verdoppeln. Wann macht ein Widerspruch für Mieter Sinn und was können sie jetzt schon mit dem Vermieter regeln? Ein Anwalt gibt wichtige Tipps.

München - Die Steigerung der Energiepreise betrifft insbesondere Mieterinnen und Mieter und im ganz besonderem Maße Mieter, wenn sie in einer so teuren Stadt wie München wohnen. Viele Mieter fragen sich daher zurzeit, ob der Vermieter einen Teil der Nebenkosten vielleicht selbst tragen muss oder ob sie hohen Nebenkostenabrechnungen widersprechen können.

Die Antwort: „Nachdem es sich bei den Heiz- und Stromkosten für den Vermieter um Durchlaufposten handelt, welche nach Verbrauch des Mieters abgerechnet werden, sind diese auch vollständig vom Mieter zu tragen“, erklärt Rechtsanwalt Alexander Walther von der Kanzlei Mundigl und Klimesch in München. Ein Widerspruch mache daher „auch nur dann Sinn, wenn diese Kosten vom Anbieter falsch berechnet sind. Dies mag zwar in Einzelfällen vorkommen, stellt jedoch nicht den Regelfall dar.“

Mieterinnen und Mieter müssten somit mit einer hohen Nachzahlung im nächsten Jahr rechnen und wenn möglich hierfür bereits vorsorgen. „Es kann sicherlich sinnvoll sein, den Vermieter zu bitten, die Nebenkostenvorauszahlungen entsprechend zu erhöhen, um nach Ende der Abrechnungsperiode nicht durch die Höhe der Nachzahlung vor finanzielle Probleme gestellt zu werden“, rät Walther. Hierbei müsse der Mieter jedoch beachten, „dass er die Vorauszahlungen für Nebenkosten nicht so sehr erhöht, dass er sie nicht mehr zahlen kann, da die Nichtzahlung der Vorauszahlungen einen Kündigungsgrund darstellen kann.“

München: Anwalt warnt, dass ausbleibende Vorauszahlung zur Kündigung führen kann

Mietern bleibe, solange seitens der Politik keine wirkliche Unterstützung erfolgt, also tatsächlich nichts anderes übrig, als zu versuchen, möglichst wenig zu heizen und Strom zu sparen. „Sollte sich abzeichnen, dass für den Mieter die Begleichung der Nebenkosten schwierig wird, sollte unbedingt ein Gespräch mit dem Vermieter gesucht werden, um beispielweise eine Stundung oder Ratenzahlung zu vereinbaren“, sagt Walther.

Sollte eine Verständigung mit dem Mieter nicht möglich sein, sollte - gegebenenfalls unter Beiziehung eines Anwalts - geprüft werden, ob staatliche Hilfen in Anspruch genommen werden können. „Es ist hier äußerste Vorsicht geboten“, mahnt Walther. Denn gerät der Mieter mit den Nebenkostenvorauszahlungen oder Nachzahlungen in Rückstand, so drohe die fristlose Kündigung. „Mit der Vonovia hat bereits einer der größten gewerblichen Vermieter angekündigt, trotz der Energiekrise in diesen Fällen Kündigungen auszusprechen.“