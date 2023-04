Muss auch München Leih-Scooter aus der Stadt verbannen? Umfrage soll zeigen, was Bewohner denken

Von: Lukas Schierlinger

Wie stehen die Bewohner Münchens zu einem Verbot von Leih-Scootern? Eine Umfrage soll ein aktuelles Stimmungsbild zeichnen.

München – „Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr. Dies ist ein Sieg der lokalen Demokratie“, klang Anne Hidalgo geradezu euphorisch. Kurz nachdem bekannt geworden war, dass die Bürgermeisterin von Paris eines ihrer großen Ziele erreicht hatte: Das E-Scooter-Verbot in der französischen Hauptstadt. Wäre so etwas auch in München denkbar?

Leih-Scooter in München: Wildparker werden zur Kasse gebeten

Einen leichten Stand hatten die Flitzer in München nicht immer. Erste Maßnahmen, um gegen das unkontrollierte Abstellen der Leih-Scooter vorzugehen, hat die Stadt bereits ergriffen. Wildparker werden inzwischen gehörig zur Kasse gebeten. Welche Regeln für E-Scooter tatsächlich gelten, hatte viele Münchner anfangs noch überfordert – gerade in Bezug auf die ausgewiesene Promillegrenze.

Leih-Scooter verschiedener Anbieter in München. © IMAGO/FrankHoermann/SVEN SIMON

Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo führte ihre harte Linie vor allem auf die erhöhte Unfallgefahr zurück. In der französischen Hauptstadt war es im Jahr 2022 zu über 400 Zusammenstößen gekommen, an denen E-Scooter-Piloten beteiligt gewesen waren. Auch in München mahnte die Polizei bereits: „Vielen E-Scooter-Nutzern ist offenbar nicht bewusst, dass es sich bei E-Scootern um keine Spiel- oder Sportgeräte, sondern um Kraftfahrzeuge handelt.“ Nicht wenige Bewohner der Landeshauptstadt betrachten die Leih-Fahrzeuge dagegen als sinnvollen Beitrag zur Mobilitätswende.

Die Bürgerbefragung zum möglichen Verbot von Leih-Scootern in Paris lieferte ein klares Ergebnis: Fast 90 Prozent stimmten dafür. Allerdings nahmen nur rund 100.000 der insgesamt 1,3 Millionen Wahlberechtigten teil; das entspricht dem kümmerlichen Anteil von 7,5 Prozent. Auf privaten E-Rollern dürfen die Pariser auch ab dem 1. September noch die Seine entlang düsen.

Soll München den E-Scooter-Verleih unterbinden? Jetzt abstimmen

Sollte München Leih-Scooter verbieten, um die Innenstadt wieder „sicherer“ zu gestalten? Unsere Redaktion versucht per Umfrage ein aktuelles Stimmungsbild zu zeichnen. Stimmen Sie jetzt ab!