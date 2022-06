Münchner eBay-Kleinanzeigen-Nutzer verblüfft Verkäufer mit speziellem Transportmittel

Von: Christoph Gschoßmann

Wie befördert man ein ganzes Bett von A nach B, wenn man gerade kein Auto hat? Ein Käufer bei eBay Kleinanzeigen wurde in München erfinderisch.

München - Fast jeder kennt eine: Anekdoten rund um eBay Kleinanzeigen. Entweder war das Objekt in echt ganz anders als in der Beschreibung, oder der Ver- oder Ankäufer war ein ganz spezielles Exemplar. Ein Münchner Nutzer der Plattform fällt mit dem Foto, das er von der Transaktion teilte, wohl eher in die zweite Kategorie.

München: eBay-Kleinanzeigen-Käufer holt sein erworbenes Bett mit dem Einkaufswagen ab

Bei der App Jodel teilte ein Verkäufer ein Foto, wie das Bett, das er bei eBay Kleinanzeigen gerade verkauft hatte, abgeholt wird. Zu sehen ist die Draufsicht auf einen Fußgängerweg - die Wohnung liegt wohl im ersten oder zweiten Stock. „eBay Kleinanzeigen. Käufer holt mein Bett ab“, schreibt er dazu. Auffallend und wohl der Grund, warum er das Foto geteilt hat, ist die Art und Weise, wie der Käufer gedenkt, das Bett zu transportieren: In einem handelsüblichen Einkaufswagen.

Ein Käufer bei eBay Kleinanzeigen holte sein erworbenes Bett mit einem Einkaufswagen ab. © Screenshot/Jodel @Main

Ob dieser nun von Lidl, Penny, Aldi oder einem anderen Markt stammt, ist nicht überliefert. Doch der Käufer nutzt die großen Ausmaße des Wagens, der sonst für den Lebensmitteltransport in Supermärkten gedacht ist, voll aus. Brett um Brett aus dem zusammenbaubaren Bett stapelt er in dem Wägelchen. Nur der Lattenrost steht noch an der Hauswand gelehnt daneben - ob das größte Teil wohl zum Schluss ganz nach oben kommt?

eBay Kleinanzeigen: Bett mit dem Einkaufswagen abgeholt - „Der Bro ist vorbereitet“

Die Nutzer auf der App lachen über und mit dem Nutzer. „Der Bro ist vorbereitet“, schreibt ein User. „Willkommen in der autofreien Zukunft“, kommentiert ein anderer. Und: „Solange er den Einkaufswagen danach wieder zurückbringt, prima Plan“. Auch eine Frage beantwortet der Käufer noch: „Stand nur Abholung drin?“ Die Antwort ist ja. Und das hat sich der eBayer mit dem Einkaufswagen auch zu Herzen genommen.

Benutzer der Kauf- und Verkaufs-Plattform Ebay Kleinanzeigen dürfen sich übrigens freuen. Nach einigen Testläufen führt das Unternehmen ab sofort eine sichere Funktion ein. (cg)