„Halt die Fre***!“ Frankfurt-Fans mischen „Querdenker“-Demo am Marienplatz auf - Polizei muss ausrücken

Fans des Bundesligisten Eintracht Frankfurt störten eine „Querdenker"-Demo am Münchner Marienplatz (Symbolbild).

Fans von Eintracht Frankfurt machten sich am Wochenende auf einer „Querdenker“-Demo in München breit. Am Ende musste gar die Polizei ausrücken.

München – Für den FC Bayern war das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend, den 28. Januar, kein Grund zur Freude. Trotz Führung reichte es am Schluss lediglich für ein 1:1, was beim Herbstmeister nicht unbedingt für Ruhe sorgt. Für die Gäste aus Frankfurt hingegen wird der Punkt in München sicherlich in guter Erinnerung bleiben. Die mitgereisten Fans aus Hessen sorgten während des Spiels in der Arena für gewohnt gute Stimmung, doch diesmal machten sie auch neben dem Platz auf sich aufmerksam: Mitten in der Stadt auf dem Marienplatz.

FC-Bayern-Topspiel: Frankfurt-Fans mischen sich unter Marienplatz-Demo – Polizei muss ausrücken

Dort fand wie seit vielen Monaten gewohnt eine Demonstration der „Querdenker-Bewegung“ statt. Themen des Protests waren diesmal etwa die WHO (Weltgesundheitsorganisation) oder die Europäische Zentralbank (EZB) und freilich auch die Corona-Pandemie und ihr Folgen. Wie t-online berichtet, waren die sogenannten „Querdenker“ diesmal jedoch nicht allein. Fans von Eintracht Frankfurt mischten die Demo ordentlich auf und sorgten gar für einen kleineren Polizeieinsatz. Dem Bericht nach versammelten sich die Fans, teilweise ausgestattet mit Bierflaschen, am Marienplatz, und sangen gegen die Protestler an. Das Portal zitiert die Gesänge mit Passagen wie „Halt die Fresse!“.

Bundesliga-Topspiel: Eintracht-Fans platzen in Marienplatz-Demo – „Querdenker“ rufen Polizei

Dies sollen die Demonstranten jedoch nicht lange auf sich sitzen gelassen haben: „Wir lassen uns von euch Schwurblern nicht provozieren. Boostert euch und tragt uns als Erben ein“, wird eine Sprecherin durch das Mikrofon zitiert. Im Eifer des Gefechts sollen die Protestler dann versucht haben, mit den Fußballfans ins Gespräch zu kommen, die das jedoch vehement abgelehnt haben sollen. Ein Fan soll gar das Mikrofon der Veranstaltung in die Hand genommen haben, um zu betonen, dass Frankfurt nichts mit den Querdenkern zu tun habe. Anschließend sollen dann zwei Streifenwagen ausgerückt sein, um Ruhe ins Getümmel zu bringen. Kurz danach soll die Veranstaltung dann beendet worden sein.