Münchner stürmen die Baumärkte: Traumhaftes Wetter sorgt für Hoffnung und Ablenkung

Teilen

Annelie Wünsche (41), Patentanwältin aus München, mit Tochter Julia (3). © Achim Schmidt

Die milde Märzsonne tut gerade richtig gut – und der beginnende Frühling schenkt in diesen sorgenvollen Zeiten auch ein bisserl Hoffnung und Ablenkung.

Viele Münchner* haben das Wochenende genutzt, um sich in den Gartencentern, Blumenläden und Baumärkten mit Pflanzen & Co. für Balkone und Gärten einzudecken. Die tz hat sich am Samstag am Gartencenter Seebauer umgehört, was die Menschen im Einkaufswagen hatten und wie sie Farbe nach draußen bringen. Marie-Theres Wandinger

Die Münchner garteln los: Mini-Obst zum Naschen

Besonders stolz sind wir auf unser kleines Pfirsichbäumchen, das wir uns heute gekauft haben. Das kommt in unseren Naschgarten, genau wie der Himbeerstrauch. Zum Salat haben wir noch ein Vlies zum Abdecken gegen die Kälte mitgenommen. Kräuter wie Minze dürfen natürlich nicht fehlen. Wir alle sind immer sehr motiviert, im Frühling loszulegen, und Julia hilft begeistert mit. Ostereierfarbe haben wir auch gleich noch gekauft. Annelie Wünsche (41), Patentanwältin aus München, mit Tochter Julia (3)

Marianne D. (74), Rentnerin aus München. © Achim Schmidt

Münchner stürmen die Baumärkte: Endlich Farben

Die verblühten Erika ersetze ich durch bunte Hornveilchen. Und mein Buchs, der den Buchsbaumzünsler überlebt hat, bekommt neue Töpfe. Zwei habe ich opfern müssen. Dann gestalte ich meine Dachterrasse wieder bunter und fröhlicher. Ich gehe gerne mit Erde und Pflanzen um, das gibt ein positives Gefühl. Und ich habe anschließend einfach Freude daran. Marianne D. (74), Rentnerin aus München

Dominik Weiss (35), Berufssoldat aus München, mit Tobias Weiss (39). © Achim Schmidt

Pflanzenkauf für den Frühling in München: Für die Bienen

Wir achten bei der Gestaltung unseres Balkons auf bienenfreundliche Pflanzen, weil wir Mauerbienen als Mitbewohner haben. Die schlüpfen Ende März und damit sie nicht so weit fliegen müssen, haben wir uns für Narzissen und Hornveilchen entschieden. Ich habe Gärtner gelernt und lebe so mein Hobby aus. Dominik Weiss (35), Berufssoldat aus München, mit Tobias Weiss (39)

Lesen Sie auch „Extrem respektlos“: GNTM-Kandidatin ließ sich auf eigenen Wunsch ihre 7000-Euro-Perücke kürzen Das große Umstyling bei „Germany‘s Next Topmodel“ gehört zu den beliebtesten Folgen der ganzen Staffel. GNTM-Kandidatin Jasmin schien nicht zufrieden zu sein und ließ sich ihre Perücke kürzen. „Extrem respektlos“: GNTM-Kandidatin ließ sich auf eigenen Wunsch ihre 7000-Euro-Perücke kürzen Behörden sind alarmiert: Plötzlich stand ein Chalet im Bergwald am Tegernsee Terrasse mit Seeblick, breite Fensterfront, adrette Fassade: Im Wiesseer Bergwald – mitten im Außenbereich – ist ein Bauwerk entstanden, das einem schmucken Feriendomizil gleicht. Die Behörden sind alarmiert. Behörden sind alarmiert: Plötzlich stand ein Chalet im Bergwald am Tegernsee

Angelika D. (49), IT-lerin aus Kirchheim. © Achim Schmidt

Die Münchner garteln los: Blumen tun gut

Ich habe für die Verbesserung vom Boden Humus und einen Bodenaktivator für den Rasen gekauft. Und damit alles auch noch ein bisschen fröhlicher wirkt, habe ich noch Frühlingsblüher mitgenommen – ich glaube, das tut uns in dieser schrecklichen Zeit allen gut. Angelika D. (49), IT-lerin aus Kirchheim *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!