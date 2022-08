„Kosten drastisch gestiegen“: Energiekrise trifft Münchner Studenten voll - individuelle Lösungen denkbar

Studenten vor der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. © imago stock&people

Die gegenwärtige Energiekrise macht auch vor Studenten in München nicht halt. Diese haben mit gestiegenen Preisen zu kämpfen.

München - Plätze in Wohnheimen für Studierende sind preisgünstig und beliebt - auch dieses Jahr gibt es mehr Bewerber als freie Plätze. Allerdings müssen die jungen Leute nun auch dort mit teils erheblich steigenden Nebenkosten rechnen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter den großen Studentenwerken in Bayern. „Aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten“ geht das Studentenwerk München für das Abrechnungsjahr 2021/2022 von einer Steigerung der Nebenkosten um etwa 30 bis 40 Prozent aus.

Energiekosten für Studenten in München gestiegen: „Individuelle Lösungen“ bei Zahlung möglich

Für das darauffolgende Jahr könnten sich die Kosten sogar um 40 bis 50 Prozent erhöhen. Damit es zu nicht allzu hohen Nachforderungen kommt, sollen die Abschläge entsprechend erhöht werden.

Das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg bietet nach eigenen Angaben „großzügige Stundungen“ an, also Zahlungsaufschübe, wenn jemand wegen der erhöhten Nebenkosten finanzielle Schwierigkeiten befürchtet. In München gebe es die Möglichkeit, „individuelle Lösungen wie beispielsweise eine realistische Ratenzahlung“ zu erarbeiten. Vom Staat soll es auch finanzielle Entlastungen geben, etwa durch die seit August geltende Bafög-Reform.

„Beim Einsparen ist noch Luft nach oben“

Die Bedarfssätze wurden um knapp sechs Prozent (von 427,00 auf 452,00 Euro) angehoben und auch die Eltern- sowie Vermögensfreibeträge wurden erhöht. Angesichts der Inflation reiche das allerdings nicht aus, kritisierte das Studentenwerk München. Auch das Studentenwerk Augsburg teilte mit: „Die Preissteigerungen gerade bei Energie und Lebensmitteln belasten die Studierenden finanziell enorm.“ Es brauche daher einen „Inflationsaufschlag beim Bafög“.

Zusätzlich starten die Studentenwerke ab dieser Woche deutschlandweit eine Kampagne, in der sie zum Energiesparen aufrufen. „Beim Einsparen ist noch Luft nach oben“, sagte ein Sprecher des Studentenwerks Augsburg. Für einen spürbaren Unterschied, müssten allerdings alle mitmachen, weil die Abrechnung der Energiekosten in den Wohnheimen meist pauschal erfolge. Da die Mietpreise der Wohnheime im Vergleich zum sonstigen Wohnungsmarkt trotzdem verhältnismäßig günstig sind, erreicht die Nachfrage zu Beginn des Wintersemesters ihren (all)jährlichen Höhepunkt. In München beispielsweise zahlt man durchschnittlich insgesamt 313 Euro für ein Wohnheimzimmer. Warten muss man auf einen Platz in manchen Städten allerdings bis zu drei Semester. Die „starke Fluktuation“ erhöhe jedoch die Chance auf ein Nachrücken, heißt es vom Studentenwerk München. (dpa)