„Anzeige ist raus“: Münchner wundern sich über dreisten Energiespartrick – Alles nur ein Missverständnis?

Ein Foto aus München sorgt für Aufsehen im Netz. © Screenshot Jodel/dpa

Funktioniert das wirklich? Internet-User aus München schimpfen über einen vermeintlichen Stromspartrick. Oder ist eigentlich alles ganz anders?

München - Ist es schon so weit gekommen? Berichte über die empfindlich steigenden Strompreise in München könnten die Kreativität eines unbekannten Stadtbewohners angeregt zu haben. Auf einem Foto, das auf der Social-Media-App Jodel für Furore sorgt, ist sein vermeintlich pikanter Kniff zu sehen.

Dreister Energiespartrick in München? Kabel-Foto löst Diskussionen aus

Was die Diskussionsfreude der App-Nutzer beflügelt: Es sieht so aus, als habe der Münchner per Kabel die Stromversorgung der Stadtwerke angezapft. Auf dem Foto zum Jodel-Beitrag erkennen Betrachter, wie dieses von einer Straßenlaterne (wo es mit Klebeband befestigt ist) direkt in eine Wohnung verläuft. Unter dem heruntergelassenen Rollladen hat das Kabel gerade noch so Platz.

„Energiesparen 2022“ scherzt der Beitragsersteller.„Wie geil ist das? Und ich darf dann irgendwann herausfinden, was da im Verbrauch nicht stimmt“, kommentiert ein Mitleser, der beruflich offenbar in der Strombranche unterwegs ist. Immer wieder äußern User aber auch Unverständnis über den dreisten Spartrick. „Anzeige ist raus“, liest man mehrfach.

Stadtwerke vermeintlich angezapft: „Funktioniert das wirklich?“

Ein anderer vermutet eher, dass hier ein großes Missverständnis vorliegt: „Ich bin beeindruckt, wie hier alle den tatsächlichen Sinn missinterpretieren. Man sieht das Kabel ja sogar noch am Mast herunterhängen. Ich schätze, dass da jemand auf diese Weise sein E-Auto lädt.“ Seine Vermutung: Der Münchner befestigt das Kabel nach jedem Ladevorgang an der Laterne, damit niemand auf dem Gehweg darüber stolpert.

Wäre es per „Kabelschalte“ theoretisch möglich, von der Stromversorgung der Straßenlaterne zu profitieren? Unsere Redaktion hat beim Baureferat der Stadt München angefragt. Auf das Ergebnis ist ein Jodel-Nutzer besonders gespannt, er kommentiert: „Funktioniert das wirklich? Wenn ja, wie?“