Der große Pflanz-Plan: Wie sich der Englische Garten bald verändern wird

© Marcus Schlaf Holzzäune schützen die künftigen Widlblumenwiesen im Englischen Garten.

Die Bayerische Schlösserverwaltung hat im Englischen Garten auf tausenden Quadratmetern Wildwiesen angelegt. Im Park soll es wieder blühen, wie vor mehr als 200 Jahren.

München – Blumen in den verschiedensten Farben, duftender Wiesensalbei und aromatische Kräuter so weit das Auge blickt: So oder so ähnlich sah der Englische Garten Anfang des 19. Jahrhunderts aus. Diese Artenvielfalt soll nun wieder in Münchens größten Park einziehen. Dafür hat die Bayerische Schlösserverwaltung (BSV) ein Pflanzprojekt gestartet. Auf etwa 17 500 Quadratmetern werden künftig wilde Gewächse blühen.

Bayerische Schlösserverwaltung will die Wiesen im Englischen Garten aufwerten

„Die BSV möchte der wildlebenden Fauna und Flora wieder mehr Raum geben und den Englischen Garten wieder zu einem Erlebnis- und Naturbeobachtungsraum entwickeln – insbesondere für Kinder“, sagte Vizepräsident Jochen Holdmann. Außerdem sollen die artenarmen Rasenflächen im Englischen Garten, die in der Form seit den 1970er-Jahren bestehen, aufgewertet werden.

+ Der Pflanz-Plan: Auf den schraffierten Flächen soll es künftig wild blühen. © Bayerische Schlösserverwaltung

Für das Projekt gab es im Frühling des vergangenen Jahres bereits eine Testphase. Im Rasen-Rondell der Reitbahn in der Nähe des Schwabinger Bachs arbeiteten die Gärtnerinnen und Gärtner mit drei verschiedene Bodenbearbeitungsmethoden und vier verschiedene Saatgutmischungen. Nach einer Auswertung des Tests habe man, so Holdmann, noch ein paar kleine Änderungen an der Pflanz-Strategie vorgenommen. Dann konnte es Anfang April losgehen.

Wie vor 200 Jahren: Im Englischen Garten blühen bald Wiesen-Margeriten und Co.

Auf der Schönfeldwiese im südlichen Teil des Englischen Gartens wurden zusätzlich zum Rasen-Rondell drei weitere, zusammenhängende Flächen mit Wildblumensaat versehen. Bald sprießen dort unter anderem Wiesen-Margeriten, Ackerrittersporn, Wilde Möhre, Phacelia und Roter Lein. So finden heimische Insektenarten im Englischen Garten wieder mehr Pollen und Nektar.

+ Von solchen Wildblumenwiesen soll es im Englischen Garten bald mehr geben. © Bayerische Schlösserverwaltung

Das Pflanzprojekt ist Teil des Flower Power Festivals, das noch bis Anfang Oktober in ganz München unter anderem in Form von Ausstellungen, Spaziergängen und Workshops stattfindet. Drei Schilder erklären am Rande der zukünftigen wilden Wiesen das Vorhaben und informieren die Parkbesucher über Biodiversität, Artenschutz sowie den Lebensraum Wiese. Die Äcker sind jeweils von einem Holzzaun umgeben, damit die Pflanzen in Ruhe wachsen können – und es im Englischen Garten bald wieder ganz genauso blüht wie vor mehr als 200 Jahren.

