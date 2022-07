Mitten in der Nacht: Balkon steht plötzlich in Flammen - Münchner Feuerteufel am Werk?

Von: Franziska Konrad

Balkon in Flammen: Knapp sieben Stunden war die Feuerwehr München in der Nacht zum Sonntag im Einsatz. © Feuerwehr München/Einsatzführungsdienst

In der Nacht zum Sonntag brannte ein Balkon einer Doppelhaushälfte in Englschalking. Erste Ermittlungen der Polizei deuten auf Brandstiftung hin.

München - Eine unruhige Nacht haben die Bewohner einer Doppelhaushälfte in Englschalking hinter sich: Mitten in der Nacht stand dort ein Balkon des Gebäudes in Flammen. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Kripo.

Laut Polizeibericht alarmierte eine Bewohnerin am Samstag, 31. Juli, kurz nach 4 Uhr, die Feuerwehr. Auch die Beamten wurden informiert. Sie rückten mit mehreren Streifen an und sperrten den Bereich um den Einsatzort ab.

München: Balkon an Wohnhaus brennt - Über 250.000 Euro Sachschaden

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Flammen in die Dämmung des Daches ausgebreitet und sich über die gesamte Dachfläche der Doppelhaushälfte verteilt. Auch das Nachbardach war betroffen. Erst nach zirka sieben Stunden war der Einsatz beendet. Das berichtet die Feuerwehr München.

Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von über 250.000 Euro. Erste Hinweise deuteten auf eine fahrlässige Brandstiftung hin. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Brandstiftung in München? Kripo ermittelt

Wie die Feuerwehr München berichtet, sind wegen der starken Verrauchung einige Wohnräume im Gebäude derzeit nicht bewohnbar.

