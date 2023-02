„Erschreckendes Ausmaß“: Immer mehr Strafverfahren gegen Hetzer - Justizminister warnt die Täter

Von: Andreas Thieme

Teilen

Vereint im Kampf gegen Hass und Hetze: Justizminister Georg Eisenreich, Oberstaatsanwältin Teresa Ott und Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle © SIGI JANTZ

Corona hat Hass und Hetze im Internet befördert: Wurden im Jahr 2020 noch 1648 Verfahren eingeleitet, waren es im vergangenen Jahr bereits 2435. Justizminister Georg Eisenreich warnt die Täter.

München – Hass und Hetze im Internet halten sich nach Einschätzung des bayerischen Justizministers Georg Eisenreich (CSU) „auf einem erschreckend hohen Niveau“. Die Experten für „Hatespeech“ (Hassrede) bei der bayerischen Justiz hätten im vergangenen Jahr 2435 neue Verfahren eingeleitet, sagte der Minister gestern bei der Vorstellung der Zahlen für das Jahr 2022.

Diese überragen die vergangenen Jahre deutlich: Denn 2021 hatte es 2317 Verfahren gegeben und und 2020 noch 1648, sagte der Justizminister. Wer Meinungsfreiheit und Demokratie schützen wolle, müsse Hassrede „konsequent bekämpfen“, sagte Eisenreich. Er hatte zum 1. Januar 2020 Deutschlands ersten Hate-Speech-Beauftragten zentral für die bayerische Justiz bestellt und Sonderdezernate bei allen 22 Staatsanwaltschaften Bayerns im Kampf gegen Hass und Hetze eingesetzt. Nach Klaus-Dieter Hartleb führt Teresa Ott das Amt weiter.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Allein im vergangenen Jahr wurde in 488 Verfahren Anklage erhoben, im Vorjahr waren es 450 Verfahren. In 324 Verfahren erging eine Verurteilung oder ein Strafbefehl. Davon sind 260 Verfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen. Besonders die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen judenfeindlicher Hetze im Netz ist in Bayern in die Höhe geschnellt: Die Staatsanwaltschaften leiteten im vergangenen Jahr 387 Ermittlungsverfahren wegen antisemitischer Hate Speech im Internet ein - 78 Prozent mehr als 2021 (218 eingeleitete Verfahren).

München: Zahlen für Hass und Hetze im Internet steigen - Täter drohen Freiheitsstrafen

Heftig auch: Die Zahl der neuen Ermittlungsverfahren wegen rassistischer Online-Hetze stieg um 16 Prozent auf 401 eingeleitete Ermittlungsverfahren. In 64 Ermittlungsverfahren gab es einen behindertenfeindlichen Hintergrund (2021: 25), in 44 einen christen- oder islamfeindlichen (2021: 52). In 38 Verfahren wurden die Opfer wegen ihrer sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität angegriffen. Das ist gegenüber dem Vorjahr mit 86 Fällen ein deutlicher Rückgang um 56 Prozent. Einen Rückgang verzeichneten die Ermittler auch bei frauenfeindlicher Hate-Speech.

Hass und Hetze bekämpft Eisenreich konsequent - die Strafen sind hoch. „Selbst bei Ersttätern sind Freiheitsstrafen möglich.“ Üblich sind Geldstrafen bis zu vier Netto-Monatsgehältern. Die bisherige Höchststrafe in Bayern bekam ein Ersttäter, der im Netz unter falschem Namen gegen Politiker und Flüchtlinge hetzte. Er wurde zu einer Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Eisenreich: „Die Meinungsfreiheit endet dort, wo das Strafrecht beginnt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.