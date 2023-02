Es geht um 15 Millionen Euro: Prinzessin klagt gegen McDonald‘s - Kampf ums Erbe ihres verstorbenen Mannes

Von: Andreas Thieme

Prinzessin Carla von Hessen mit ihrem Anwalt Horst Becker beim Prozess am Landgericht © SIGI JANTZ

Ihr Ex-Mann Otto von Hessen führte vier Filialen bei McDonalds. Seit er bei einem Unfall starb, ist Carla von Hessen Alleinerbin - doch die Fastfood-Kette will nicht, dass die Prinzessin die Geschäfte weiter führt. Nun geht der Zoff zum Oberlandesgericht - dort kämpft von Hessen auch um Millionen-Einnahmen.

München - Sie kämpft um das üppige Erbe ihres Mannes - doch vor dem Oberlandesgericht in München blieb Prinzessin Carla von Hessen gestern erfolglos: Sie verlor einen Prozess gegen McDonald‘s. Bei der Fastfood-Kette war ihr Ex-Mann Otto von Hessen 35 Jahre lang Franchise-Nehmer von insgesamt vier Filialen in Ingolstadt gewesen. Alleinerbin war Prinzessin Carla von Hessen, die mit ihm die Filialen geführt hatte. Sie streitet seither mit -Mc-Donald’s. Denn: Der Konzern vertritt die Ansicht, Carla von Hessen sei nie Franchise-Partnerin gewesen - und will verhindern, dass sie Geschäftsführerin bleibt.

Sie wiederum führt bis heute die Geschäfte in den vier Filialen, fühlt sich aber hintergangen - und reichte unlängst Strafanzeige ein. Der Hintergrund: Mit der Anzeige gegen Mitarbeiter von McDonald’s sowie gegen drei Zahlungsdienstleister will Carla von Hessen verhindern, dass Kartenzahlungen von Kunden auf den Konten von McDonald’s landen. Diese seien in der Vergangenheit aber ohne Erlaubnis weitergeleitet worden, glaubt die Prinzessin. Angeblich geht es um bis zu 15 Millionen Euro an Umsätzen, die ihr auf diese Weise verloren gegangen sind.

München: Prinzessin führt Prozess gegen McDonalds - Umsätze in Höhe von 15 Millionen Euro fehlen

Darum dreht sich nun auch die aktuelle Klage vor dem Oberlandesgericht in der Prielmayerstraße. Bei dem Streit geht es unter anderem um die Frage, ob Prinzessin Carla die Franchise-Verträge ihres verstorbenen Ex-Ehemanns als Erbin übernehmen kann.

Entschieden wurde gestern zunächst aber: Carla von Hessen wird per einstweiliger Verfügung verpflichtet, Zahlungen per Karte oder auf auf digitalem Wege von Kunden in den vier Restaurants wieder zu ermöglichen. Per Urteil wird sie verpflichtet, die entsprechenden Terminals „unverzüglich wieder an Ort und Stelle in Betrieb zu nehmen und dauerhaft in Betrieb zu halten“. Sonst drohen bis zu 250 000 Euro Strafe. thi