Ex-National-Torwart Jens Lehmann: Schon wieder ein Ärger mit der Münchner Justiz

Dieser Mann hat Nerven: Nicht nur im Tor war Jens Lehmann (53) es gewohnt, unter Beschuss zu geraten - auch mit der Münchner Justiz hat der Ex-Keeper nun einen starken Gegner. Gleich in mehreren Prozesse muss Lehmann sich verantworten - und sorgt immer wieder für Wirbel.

München - Wenn er selbst nicht spielen durfte, wurde Jens Lehmann (53) in seiner Fußball-Karriere schnell ungehalten - zu ehrgeizig war der Torhüter in seiner aktiven Zeit. Heute hingegen scheint es ihm wenig auszumachen, dass er die Münchner Richter im Abseits stehen lässt. Denn zum wiederholten Mal erschien Lehmann gestern nicht vor Gericht - zu einer Verhandlung kam es daher nicht.

Lehmann selbst hatte den Prozess angestrengt. Denn er leistete sich Anfang des Jahres einen Parkverstoß in der Dürnbräugasse (Altstadt). Dafür kassierte der Ex-National-Torhüter einen Bußgeldbescheid. Für die allermeisten Bürger endet hier die Geschichte: Denn sie zahlen - und damit ist der Vorgang erledigt.

Nicht so Lehmann. Er legte, wie auch bei vorherigen Verstößen, Einspruch gegen das Bußgeld ein - erst dadurch kommt es zum öffentlichen Prozess, der im Strafjustizzentrum in der Nymphenburger Straße verhandelt wird. Dort hat man Lehmann in der Vergangenheit aber nie gesehen - trotz diverserer Gerichtstermine. Auch gestern erschien er nicht. Richterin Dr. Julia Scholz teilte vor Ort mit: „Herr Lehmann hat seinen Einspruch heute Morgen zurückgezogen.“

Er muss jetzt also doch zahlen - und hält das Gericht auf Trab. Erst im Oktober wartete Scholz vergeblich auf Lehmann, der für einen Parkverstoß - diesmal in der Maderbräugasse - in Abwesenheit verurteilt wurde. Seine Geldbuße: 40 Euro. Dagegen legte Lehmann allerdings erneut Einspruch ein. Offen ist noch ein Prozess, weil er 61 km/h innerorts zu schnell gefahren soll. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil Lehmann mit einer Kettensäge den Carport seines Nachbarn in Starnberg beschädigt haben soll.