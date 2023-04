„Exzellente Richter aus dem Freistaat“: Zwei Münchner werden an Bundesgerichtshof berufen - „Wahl ist Erfolg“

Von: Andreas Thieme

Michaela Welnhofer-Zeitler (55) aus München wird Richterin am Bundesgerichtshof © Foto: Justizministerium

Zwei Top-Juristen aus München wechseln zum Bundesgerichtshof und werden Teil der höchsten deutschen Richter. Justizminister Eisenreich sagt: „Es freut mich sehr, dass der BGH mit zwei exzellenten Richtern aus dem Freistaat verstärkt wird.“

München - Höchste Ehre für eine Münchner Juristin! Der Richterwahlausschuss hat am 30. März in Berlin den Richter am Oberlandesgericht Christian Kunnes und die Richterin am Oberlandesgericht Michaela Welnhofer-Zeitler zu Richtern am Bundesgerichtshof gewählt. Der bayerische Justizminister und Vertreter Bayerns im Richterwahlausschuss Georg Eisenreich freut sich über das Ergebnis: „Diese Wahl ist auch für die bayerische Justiz ein großer Erfolg. Mit Herrn Kunnes und Frau Welnhofer-Zeitler kommen zwei Top-Juristen aus Bayern nach Karlsruhe.“

Christian Kunnes (46) trat am 1. Juli 2006 in den bayerischen Justizdienst ein. Nach Stellen bei der Staatsanwaltschaft München I und im Bayerischen Staatsministerium der Justiz war er von 2011 bis 2020 als Richter am Landgericht München I tätig. Dort war er unter anderem als hauptamtlicher Arbeitsgemeinschaftsleiter mit der Ausbildung von Nachwuchsjuristen betraut. Von Juni 2016 bis Ende Mai 2020 war er an den Bundesgerichtshof abgeordnet. Seit Juni 2020 ist Christian Kunnes als Mitglied eines Zivilsenates am Oberlandesgericht München tätig.

Große Ehre: Zwei Münchner werden als Richter an den Bundesgerichtshof berufen

Christian Kunnes wird Richter am Bundesgerichtshof © Foto: Justizministerium

Michaela Welnhofer-Zeitler (55), Juristin und Diplom-Finanzwirtin (FH), absolvierte zusätzlich zu ihren juristischen Prüfungen das Steuerberaterexamen. Sie begann ihre Justizkarriere am 1. November 1997 als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft München I. Anschließend war sie von Juni 2001 bis Ende März 2007 als Richterin am Amtsgericht Pfaffenhofen a. d. Ilm und am Amtsgericht München tätig. Am 1. April 2007 kehrte sie als Gruppenleiterin an die Staatsanwaltschaft München I zurück und wurde am 1. April 2012 zur Vorsitzenden Richterin am Landgericht München II ernannt. Seit 1. Dezember 2017 ist Frau Welnhofer-Zeitler als Mitglied verschiedener Senate am Oberlandesgericht München tätig.

Der bayerische Justizminister gratuliert den neuen Richtern am Bundesgerichtshof. Eisenreich: „Christian Kunnes und Michaela Welnhofer-Zeitler sind Idealbesetzungen. Sie sind hervorragende und sehr erfahrene Juristen. Für die anstehenden Aufgaben wünsche ich ihnen alles Gute und viel Erfolg.“