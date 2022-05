Brutaler Angriff mitten in München: Mann zusammengeschlagen – vier Täter flüchtig

Von: Janine Napirca

Nahe der Reichenbachbrücke entwickelte sich Dienstagabend eine verbale Auseinandersetzung in eine Körperverletzung – die Täter sind auf der Flucht. © Peter Kneffel/dpa

Die Polizei sucht nach vier Tätern, die einen Mann aus Ismaning in der Nähe der Reichenbachbrücke brutal zusammenschlugen. Zuvor war ein Streit eskaliert.

Au – Am Dienstagabend gingen zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Münchner Polizei ein. Die Anrufer berichteten von einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Grünanlage Frühlingsanlagen Nähe Eduard-Schmid-Straße/Reichenbachbrücke in München.

Polizei trifft auf verletzten 47-Jährigen aus Ismaning – Täter flüchtig

Die eingesetzten polizeilichen Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen verletzten 47-Jährigen mit Wohnsitz in Ismaning. Die Ermittlungen ergaben, dass der verletzte Mann zunächst in einen Streit mit den Tätern geraten war, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Im weiteren Verlauf wurde der 47-Jährige zu Boden gestoßen und von mehreren Personen getreten. Die noch unbekannten Täter waren noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet.

Der angegriffene 47-Jährige wurde mit noch unklaren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und wird dort ärztlich behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei ist nach der Körperverletzung auf der Suche nach folgenden Tätern

Täter 1: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 176 cm groß, dunkelhäutig, kurze schwarze Haare; bekleidet mit blauer Jacke, blauem Oberteil, dunkler Hose, Sneakers und rotem Halstuch Täter 2: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 176 cm groß, dunkelhäutig, schwarze Haare; bekleidet mit Daunenjacke mit Camouflage-Muster und weißer Aufschrift in Brusthöhe, schwarze Hose, weiße Sneakers mit einem schwarzen Streifen Täter 3: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 176 cm groß, dunkelhäutig; bekleidet mit dunkler Baseballkappe, rotem Pullover mit weißen Streifen auf Schulterhöhe, dunkelblauer Jacke, hellblauer Hose mit löchrigen Knien, weißen Sneakers Täter 4: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 176 cm groß; dunkelblaue Baseballkappe mit rotem Zeichen auf der Stirnseite, dunkelblaue Daunenjacke mit weißen Streifen entlang der Arme, dunkelblaue Hose, hellbraune Schuhe

Körperverletzung in den Frühlingsanlagen: Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eduard-Schmid-Straße/Reichenbachbrücke beim „Schachbrett“ in den Frühlingsanlagen etwas beobachtet, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. (089) 29 10 0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

