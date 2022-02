Radl-Dieb geschnappt - besondere Hilfe führt Polizei zum Serientäter

Von: Phillip Plesch

Teilen

Teure Fahrräder, ein beliebtes Diebesgut. © Roland Weihrauch/dpa

Da staunten die Polizisten: Bei einer Durchsuchung fanden sie knapp 50 gestohlene Räder. Ein IT-Berater gab ihnen den entscheidenden Tipp.

München - Die moderne Technik hat auch ihre guten Seiten: In Gern hat sie nun dazu geführt, dass ein Seriendieb aufgeflogen ist. Fleißig dabei geholfen hat ein 50-jähriger Münchner*, der den Segen Technik gut zu nutzen wusste.

Der Reihe nach: Dem 50-Jährigen wurde am Samstagnachmittag, 5. Februar, das abgeschlossene Pedelec von seinem Grundstück in Moosach* gestohlen. Nach eigenen Angaben hat es einen Wert von mehr als 1500 Euro. Wenige Tage nach dem Vorfall erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Polizei findet knapp 50 Fahrräder

Den Fall löste der IT-Berater dann aber beinahe ganz allein. Vergangenen Dienstag konnte er nämlich das GPS-Signal seines Fahrrads verfolgen und stellte fest: Es musste sich in Gern befinden. Sogar auf die genaue Adresse konnte er den Standort laut Polizei* eingrenzen.

Mit diesen Informationen versorgte er die Ermittler. Die wiederum erwirkten umgehend einen Durchsuchungsbeschluss. Und so klingelten die Polizisten an der entsprechenden Adresse, ein 39-Jähriger öffnete ihnen die Tür. In der Wohnung machten die Fahnder dann große Augen: Neben dem Pedelec des 50-Jährigen fanden sie über 25 weitere Fahrräder vor. Dazu verschiedene Werkzeuge.

Fleißiger Fahrraddieb: Neben gestohlenen Radl auch Betäubungsmittel sichergestellt

Im Keller dann der nächste Fund: Dort befanden sich noch mal über 20 Radl sowie zusätzliche Fahrradteile. Eigentumsnachweise über die Fahrräder konnte der 39-Jährige nicht vorweisen - und teilweise waren sie schon mit einem Versandetikett versehen.

Damit nicht genug: Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten Betäubungsmittel und zwei Personalausweise fest. Der 39-jährige Münchner sieht sich nun mehreren Anzeigen gegenüber. Die Polizei versucht derweil, die anderen Fahrradbesitzer zu ermitteln. Der Gesamtwert aller Radl ist noch unklar. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA