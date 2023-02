Über 70 000 Euro Schaden - Betrüger nehmen Münchnerin aus - mehrere Fälle in der Stadt

Von: Phillip Plesch

Eine ältere Frau telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon.

Die Betrüger kennen keine Grenzen. Wieder haben sie in München zugeschlagen und mit verschiedenen Maschen Rentnerinnen um Tausende Euro gebracht.

Mit verschiedenen Maschen haben Betrüger in München diese Woche ihr Glück versucht. Und teilweise richtig fette Beute gemacht. Einer 70-jährigen Münchnerin wurden gar über 70 000 Euro abgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und warnt vor weiteren Taten.



Am Dienstagmittag erhielt die 70-Jährige einen Anruf. Ein Unbekannter gab sich als Polizeibeamter aus und warnte die Rentnerin, dass ihre Kontaktdaten bei festgenommenen Einbrechern gefunden worden seien. Er fragte nach ihren Vermögenswerten und brachte sie mit weiteren Lügen dazu, das Geld von der Bank abzuheben. An der Haustür im bereich Hofbrunnstraße (Solln) übergab sie es in einem Umschlag einem Unbekannten. Den beschreibt sie als etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß mit einer schwarzen Winterjacke gekleidet. Als die 70-Jährige versuchte, den Täter zu erreichen, flog der Schwindel auf. Die Polizei hofft auf Hinweise (Tel.: 089/29 100).



Auch über Messenger-Dienste gibt es Betrügereien

Im Bereich Meindlstraße (Mittersendling) halfen zwei Unbekannte einer 78-Jährigen, der mehrmals die Einkäufe heruntergefallen waren. In der Wohnung gaben sie sich als Polizisten aus. Während einer die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte ein anderer die Wohnung und ließ sich dabei auch nicht vom Ehemann (82) im Schlafzimmer abschrecken. Mit Schmuckstücken im Wert von mehreren Hundert Euro verschwanden die beiden. Hinweise an Tel.: 089/29 100.



Über 4000 Euro überwies eine 76-Jährige an einen unbekannten Kontoinhaber in Belgien. Über den Messenger-Dienst WhatsApp hatte sich ihre vermeintliche Tochter gemeldet und um Hilfe gebeten. Zu spät war der Betrug aufgeflogen.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang die Präventionshinweise und warnt vor den Verbrechern.