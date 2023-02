Vorsicht an Fasching: Schon ab 0,3 Promille ist der Führerschein in Gefahr

Von: Andreas Thieme

Ein Karnevalist wirft Süßigkeiten ins Publikum. © Oliver Berg/dpa

An Fasching wird ordentlich gefeiert und meist auch getrunken. Doch auch wenn die Stimmung am heutigen Rosenmontag gelöst ist, gilt Vorsicht im Straßenverkehr. Schon bei Kleinstmengen kann es kritisch für den Führerschein werden. Ein Münchner Rechtsanwalt erklärt die Fallstricke.

München - In einigen europäischen Ländern, etwa in Tschechien gilt die 0,0 Promille- Regel: „Das heißt beim Fahren darf kein Tropfen Alkohol im Blut sein“, sagt Albert Cermak, Fachanwalt für Verkehrsrecht in München. Tatsächlich gebe es auch in Deutschland eine 0,0-Promile-Regel. Diese gilt aber nur für Fahranfänger in der Probezeit bzw. bis zur Vollendung des 21.-Lebensjahres.

Vorsicht an Fasching: Schon ab 0,3 Promille ist der Führerschein in Gefahr

„Für alle anderen kann es ab 0,3 Promille kritisch werden“, mahnt Cermak. Denn bereits ab diesem Wert liegt eine relative Fahruntauglichkeit vor. „Hier geht man aber davon aus, dass nicht jeder mit 0,3 Promille bereits fahruntauglich ist, es müssen noch sogenannte alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzukommen.“ So etwa Fahren in Schlangenlinien, enthemmte und besonders risikobehaftete Fahrmanöver, verwaschene Sprache oder unsicherer Gang .- um nur einige Beispiele zu nennen.

„Lagen solche Ausfallerscheinungen nachweislich vor, ist der Straftatbestand der Trunkenheitsfahrt, § 316 StGB, erfüllt“, sagt Cermak. Dieser sei zudem -unabhängig von weiteren Umständen – immer ab einer BAK von 1,1 Promille erfüllt. „Man spricht hier daher von der absoluten Fahruntauglichkeit. Dann ist es auch egal, wenn z.B. wegen einer besonderen Gewöhnung an Alkohol überhaupt keine Ausfallerscheinungen vorlagen.“

München: Schon ab 0,3 Promille kann man seinen Führerschein verlieren - Anwalt klärt auf

Die Konsequenzen sind erheblich. „Eine Geldstrafe von etwa zwei Monatsgehältern ist für viele noch die erträglichste“, sagt Cermak. In jedem Fall werde auch die Fahrerlaubnis entzogen. Hier könne Richter „ein Auge zudrücken“ - „und wenn der Führerschein für den Betroffenen noch so wichtig ist“. Eine Sperrfrist von meist mindestens 12 Monaten (beim Ersttäter) wird verhängt. Bei Bemessung der Strafe und Dauer der Sperrfrist gilt: Je höher der BAK-Wert, desto drastischer die Strafe.

Besonders hohe Strafen gibt es ab 1,6 Promille. „Ab diesem Wert wird man eine neue Fahrerlaubnis (auch nach Ablauf der Sperrfrist!) nur bekommen, wenn man erfolgreich eine MPU durchläuft“, erklärt Cermak. Passiert unter Alkoholeinfluss auch noch ein Unfall, spricht man von „Gefährdung des Straßenverkehrs“, was wiederum eine höhere Strafe zur Folge hat. „Jede verkehrsrechtliche Straftat führt zudem zur Eintragung von 3 Punkten im Flensburger FAER“, sagt der Münchner Fachanwalt.

Fasching in München: Promillewerte gelten auch für Fahrräder und E-Scooter

Die allgemein wahrscheinlich geläufigste Grenze sind die 0,5 Promille. Ab diesem Wert liege zumindest eine Ordnungswidrigkeit vor, die in der Regel ein Bußgeld von EUR 500,00 und ein einmonatiges Fahrverbot mit sich bringt (nicht zu vergessen 2 Punkte im FAER). Was zudem vielen nicht klar sei: Auch die an jeder Straßenecke ausleihbaren E-Scooter sind Kraftfahrzeuge im Sinne des StGB. „Auch hier gelten die genannten. Grenzen und Strafen.“ Einzig die Höhe der Strafen fällt etwas milder aus (meist nur etwa ein Monatsgehalt Geldstrafe und etwa 7-9 Monate Sperrfrist), weil die Gefährlichkeit für die Allgemeinheit bei diesen Gefährten nicht ganz so hoch ist.

UND: Auch auf dem Fahrrad hat man keinen FreiTRINKschein, warnt Cermak. „Ab 1,6 Promille liegt auch hier eine Straftat vor.“ Eine strafrechtliche Fahrerlaubnisentziehung drohe hier jedoch zumindest nicht. „Die Fahrerlaubnisbehörde kann aber im Nachgang auch hier eine MPU verlangen, so dass die Fahrerlaubnis mittelbar auch in diesen Fällen in Gefahr ist.“