München feiert 865 Jahre: Was das Stadtgründungsfest dieses Wochenende zu bieten hat

Von: Adriano D'Adamo

Am 17. und 18. Juni feiert München seinen 865. Stadt-Geburtstag. Das Event findet zentral zwischen Sendlinger Straße und Odeonsplatz statt – mit Programm für Groß und Klein.

München – Kunst, Tanzen, Biergärten und viel Musik: Das steht am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, in München auf dem Programm. Anlass ist das Stadtgründungsfest zum 865. Geburtstag Münchens. Am 14. Juni im Jahr 1158 wurde die bayerische Metropole zum ersten Mal urkundlich belegt – ihr offizielles Geburtsdatum. Die Feierlichkeiten finden zwischen der Sendlinger Straße und dem Odeonsplatz ab 11.15 Uhr statt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hält die Eröffnungsrede. Auch ein wichtiger Programmpunkt ist die Verabschiedung des alten Münchner Kindls. Danach soll ihre Nachfolgerin begrüßt werden.

Blumen und Trompeten: Böllerschützen eröffnen den Geburtstag

„Wenn unsere Stadt Geburtstag feiert, dann ist ein einziger Tag einfach zu wenig. Deshalb dauert die Party heuer wieder ein ganzes Wochenende lang“, so Oberbürgermeister Reiter. Nach seiner Ansprache sollen 50 Böllerschützen vom Rathausbalkon und Turm des Alten Peters den Start der Geburtstagsparty verkünden.

Dieter Reiter und seine Ehefrau Petra Reiter auf dem Stadtgründungsfest 2019. © STL/Imago Images

Die diesjährigen Feierlichkeiten stehen unter dem Motto „Mit Blumen und Trompeten“. Auch das „Flower Power Festival“, das bis zum 7. Oktober in München stattfindet, trägt zum Geburtstag mit zwei Pop-Up-Gärten bei. Diese werden unter dem Motto „Natur feiern in der Stadt“ präsentiert. Den ersten legt die Stadt am Marienplatz an. Der zweite Garten soll am Rindermarkt entstehen, wo Besucher auch Pflanzen kaufen können.

Noch mehr Feierlichkeiten: Gesellschaftstänze und Krimispiele

Neben dem 865. Geburtstag der Stadt München soll auch noch der 140. Geburtstag des Bayerischen Trachtenverbands an dem Wochenende gefeiert werden. Deswegen tritt die Tanzmeisterin Katharina Mayer mit dem Salonorchester Karl Edelmann im Festsaal des Alten Rathauses auf. Sie bringen den Besuchern und Interessierten den Gesellschaftstanz „Münchner Française“ bei.

Diverse Kunsthandwerker und Schausteller werden ihre Stände, Bühnen und Zelte auf den Straßen aufstellen. Auch für die Unterhaltung der Kinder ist etwas geplant, unter anderem im Alten Hof ein historisches Krimispiel zum Mitmachen namens „Mit Speck fängt man Mäuse“.

