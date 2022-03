Großeinsatz in München: Zimmerbrand in Hochhaus in Moosach – elf Verletzte

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Zimmerbrand in München sind elf Menschen verletzt worden. © Feuerwehr München

Im Münchner Stadtteil Moosach stand am frühen Samstagmorgen eine Wohnung in Vollbrand. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr München aus.

München – In der Nacht auf Samstag musste die Feuerwehr München zu einem Großeinsatz ausrücken. In Moosach brannte eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Insgesamt mussten 44 Bewohner evakuiert werden. Elf davon erlitten Rauchgasvergiftungen.

Zimmerbrand in Moosach: Feuerwehr muss 44 Bewohner evakuieren

Gegen 2.10 Uhr am frühen Samstagmorgen fiel Anwohnern heller Feuerschein auf einem Balkon in der Gärtnerstraße auf. Sie verständigten umgehend die Feuerwehr. Da es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Mehrparteienhaus handelte, wurden gleich mehrere Löschzüge losgeschickt, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr München. Vor Ort angekommen, sahen die Einsatzkräfte gleich, dass eine Wohnung samt Balkon im vierten Stock in Vollbrand stand. Die Bewohner der Wohnung hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht.

Umgehend rückten Einsatzkräfte mit Atemschutzmasken bis zum vierten Stock vor. Dort hatte sich bereits der Rauch ausgebreitet. Deshalb wurden schnell alle 44 Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Sie wurden in einem Großraumrettungswagen betreut. Elf Personen atmeten zu viel des giftigen Rauchs ein und mussten medizinisch betreut werden. Sechs von ihnen wurden mit Krankenwagen in Münchner Kliniken gefahren. Die anderen Bewohner blieben bis zum Ende des Einsatzes in einer Sammelstelle im Nachbargebäude.

Zimmerbrand in Moosach: Wohnung unbewohnbar

Sowohl über eine Drehleiter als auch über den Flur im vierten Stock rückten die Feuerwehrleute vor. Sie hatten das Feuer um 2.41 Uhr gelöscht, heißt es weiter in der Meldung. Mit Wärmebildkameras wurde die Wohnung aber weiter beobachtet, um mögliche Glutnester auszumachen. In den frühen Morgenstunden war der Einsatz beendet.

Mit Hochleistungslüftern wurde daraufhin das gesamte Gebäude entlüftet. Die Brandwohnung ist allerdings unbewohnbar. Auf welche Summe sich der Schaden beläuft, konnte die Feuerwehr zunächst nicht mitteilen. (tel)