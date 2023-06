Wie eine überdimensionale Fackel: 30-Meter Funkturm der Deutschen Telekom in München in Flammen

Von: Lucas Sauter-Orengo

In München-Trudering brannte ein Funkmast der Deutschen Telekom. © Berufsfeuerwehr München

Schwerer Brand in München: In Trudering brannte ein Funkmast der Deutschen Telekom. Die Hintergründe sind noch unklar.

München – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 9. Juni, kam es zu einem ungewöhnlichen Brand in Trudering. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte ein 30 Meter hoher Funkmast der Deutschen Telekom. Wie eine überdimensionale Fackel ragte der brennende, zirka 30 Meter hohe Funkmast in den Nachthimmel, so die Feuerwehr in einer offiziellen Mitteilung. Um den Flammen Herr zu werden, setzten die Einsatzkräfte mehrere Maschinen und einen Wasserwerfer über die Drehleiter ein. Dieser massive Einsatz zeigte schnell Erfolg, nach rund 30 Minuten konnte „Feuer aus“ gemeldet werden.

Brand in München: Funkmast der Deutschen Telekom in Flammen

Abschließend haben Mitarbeiter der Stadtwerke den Mast vom Stromnetz getrennt. Die Standsicherheit des Funkmastes ist nicht gefährdet. Der Schaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Indes kam es am Donnerstag zu teils schweren Unwettern. In Teilen Bayerns verwandelte Hagel Straßen in „Winterlandschaften“. Doch auch in München und der Region kam es zu Gewittern, in kürzester Zeit vielen enorme Regensummen vom Himmel.

Bereits vor drei Jahren kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Stadt: Ein Funkturm des Bayerischen Rundfunks (BR) brannte plötzlich lichterloh. Der Staatsschutz ermittelt. Erste Indizien weisen auf eine politisch motivierte Tat hin.