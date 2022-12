Feuer und Flamme fürs Handwerk - diese Meister werden ausgezeichnet

Von: Leoni Billina, Phillip Plesch

Ein heißer Arbeitsplatz: Anton Steinkohl hat eine Ausbildung zum Metallbauer gemacht und bekommt nun den Meistertitel verliehen. © Oliver Bodmer

Besondere Ehre für Oberbayerns Meisterinnen und Meister: Die Handwerkskammer verleiht 1581 Frauen und Männern an diesem Samstag den Meisterbrief.

Als Meister darf man selbst ausbilden oder Betriebe gründen. Solche Stützen werden dringend gebraucht, sagt Jens Christopher Ulrich von der Handwerkskammer. „Angesichts des großen Fachkräftebedarfs sind die Zukunftsaussichten für den Nachwuchs im Handwerk grundsätzlich sehr gut.“

Bis Ende November seien im oberbayerischen Handwerk 8781 Lehrverträge geschlossen worden, 2,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. „Das Vor-Corona-Niveau haben wir allerdings noch nicht wieder erreicht“, sagt Ulrich. Ein Grund für den fehlenden Nachwuchs sieht er im Trend zum Studium. „In den 60er-Jahren lag die Akademikerquote in Deutschland bei unter zehn Prozent, derzeit sind es 45 bis 50 Prozent.“

Diese drei haben ohne Studium eine steile Karriere hingelegt

Einer von 38 Jahresbestmeistern, die am Samstag ausgezeichnet werden, ist Anton Steinkohl. Eigentlich wollte der 25-Jährige studieren – und ist dann doch noch anders abgebogen. Bei einem Vorpraktikum zum geplanten Ingenieurs-Studium hat er seine Liebe fürs Handwerk entdeckt und eine Ausbildung zum Metallbauer angefangen. Die machte er bei einer Kunstschmiede in München, darauf folgte die Ausbildung zum Meister. Zur täglichen Arbeit gehörten Restaurationen, wie zum Beispiel vom Glockenspiel. Dazu Reparaturen und Wartungen. „Ich glaube, der Mensch macht gern was mit seinen Händen, erschafft etwas. Das ist ein Bedürfnis, das in unserer Gesellschaft zu kurz kommt“, sagt Anton. Auch, wenn er zur Zeit noch einen Betriebswirt zusätzlich zu seinem Meister macht – für die Zukunft. „Erstmal würde ich aber gerne wieder in einem kleineren Betrieb arbeiten, vielleicht wieder in einer Kunstschmiede.“

Tobias Pfaffinger (26) hatte in der Schule nicht die besten Noten, wie er erzählt. Doch in der Ausbildung platzt der Knoten. Pfaffinger wächst im Landkreis Deggendorf (Niederbayern) auf. Nach der Mittleren Reife ist er auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Bei einem Ausflug nach München besucht er das BMW-Motorradzentrum – und ist sofort begeistert. „Vom Bistro sieht man durch ein Fenster in die Werkstatt. Hier muss ordentlich gearbeitet werden“, denkt er sich. Er bewirbt sich für einen Ausbildungsplatz, dann geht alles ganz schnell. 2012 beginnt seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt Motorradtechnik. Anschließend bleibt er als Mechaniker bei BMW. Seit 2020 ist er für den weltweiten Fuhrpark an BMW-Motorrädern verantwortlich. Nun der Schritt zum Meister: „Ich wollte eine Weiterbildung, das gibt einem bei BMW viele Möglichkeiten“, erklärt Pfaffinger. Der 26-Jährige zeigt, dass es auch ohne Studium nach oben geht: mit Begeisterung für Technik – und mit Eigeninitiative.

Schraubt gern an Zweirädern: Tobias Pfaffinger. © Marcus Schlaf

„Ich war einfach von Tag eins angefixt, nichts wurde mir auf dem Silbertablett serviert.“ sagt Moira Valentin. Wenn die 28-Jährige von ihrer Ausbildung zur Goldschmiedin erzählt, kommt sie richtig ins Schwärmen. Ursprünglich wollte sie an eine Kunsthochschule, die Ausbildung sollte den Weg erleichtern. „Man kann unfassbar kreativ sein, ist aber auch so frei, banale Dinge zu tun, und hat am Ende trotzdem ein Ergebnis in der Hand“, erzählt sie von ihrer täglichen Arbeit. Die Saarländerin Valentin beginnt ihre Ausbildung 2013 in Landshut. „Der beste Zufall“, sagt sie. Heute lebt sie in Pliening (Landkreis Ebersberg) und arbeitet in Teilzeit bei einem Goldschmied in Baldham. Zusätzlich hat sie sich selbstständig gemacht. Zudem beginnt sie eine Weiterbildung zur Restauratorin. „Für ein Studium bin ich einfach nicht der Typ.“ Für den Abschluss braucht sie aber den Meisterbrief. Und den hat sie jetzt.

Liebt die Abwechslung am Job: Moira Valentin. © Privat