Feuerwehr München trauert um verstorbenen Kollegen - „Plötzlich und unerwartet“

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Feuerwehr München trauert um einen Kollegen. © Feuerwehr München

Trauer bei der Münchner Feuerwehr. Ein Kollege der Beamten ist unerwartet verstorben - Beileitsbekundungen aus sämtlichen Feuerwehren folgen.

München - „Das Leben spielt, wie es spielt und macht auch vor uns nicht Halt“. Mit diesen Worten beginnt die Feuerwehr München einen Beitrag in den sozialen Netzwerken, der große Trauer und Mitgefühl auslöst. Bereits am Dienstag, den 31. Januar, teilten die Feuerwehrler die schweren Worte unter anderem auf Facebook. „Und so mussten wir gestern einen schmerzlichen Verlust erleiden.“ Im nächsten Satz wird dann klar, worum es konkret geht: „Ein lieber und von vielen geschätzter Kollege und Vorgesetzter verstarb plötzlich und unerwartet in seinem Büro auf einer Feuerwache. Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Freunden.“

Feuerwehr München trauert um Kollegen - „Plötzlich und unerwartet in seinem Büro“

Der Beitrag wird von einem Foto begleitet, das eine Feuerwehr-Sirene auf einem Einsatzfahrzeug zeigt, das Foto ist in schwarz-weiß gehalten. Um welchen Kollegen es sich genau handelt, und was die genauen Hintergründe sind, bleibt unklar. In den Kommentaren sprechen die Menschen dennoch zahlreich ihr Mitgefühl aus. So schreibt etwa eine Person: „Mein aufrichtiges Beileid, viel Kraft und Stärke für die schwere Zeit für die Familie und die Kameraden.“ Ein weiterer meint: „Unser aufrichtiges Beileid und viel Kraft den Hinterbliebenen.“

Feuerwehr München trauert um Kollegen - Beileid aus Südtirol, Dresden und Bayern

Auch Richard Kern, Vorsitzender des Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. - ARGE Betrieblicher Brandschutz, spricht in den Kommentaren sein Mitgefühl aus: „Ich möchte als Vorsitzender den Angehörigen, sowie allen Kolleginnen und Kollegen unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Viel Kraft in dieser schweren Zeit.“

Auch die Feuerwehr Weiden und die Freiwillige Feuerwehr Aschheim sprechen ihr Mitgefühl aus und wünschen den Angehörigen viel Kraft. Mitgefühl gibt es nicht nur aus Bayern, auch die Feuerwehr Dresden schreibt: „Wir trauern mit euch und möchten unser tief empfundenes Mitgefühl zum Ausdruck bringen!“ Beileidsbekundungen gibt es auch aus Südtirol, Leipheim oder Solingen.