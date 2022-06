Tierische Rettung - Feuerwehr bringt acht Katzen nach Brand in Sicherheit - doch damit nicht genug

Von: Phillip Plesch

Die geretteten Katzen mussten von der Feuerwehr versorgt werden. © Feuerwehr München

Dass die Feuerwehr nicht nur Brände löscht und Menschen rettet, hat sie am Samstag mal wieder eindrucksvoll bewiesen. In München ging es um acht Katzen.

Feuer in Bogenhausen! In einer Küche war am Samstagmittag ein Brand ausgebrochen. Dadurch waren acht Katzen in der Wohnung eingesperrt und in großer Gefahr. Doch die Feuerwehr kam schnell und half.

„Auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung in der Niedermayerstraße sichtbar“, berichtet die Münchner Feuerwehr. Mehrere Atemschutztrupps machten sich zur Rettung auf in den dritten Stock des Mehrfamilienhauses.

Zum Glück beschränkte sich das Feuer auf die Küche und konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Die Bewohnerin (56) blieb unverletzt. Denn zum Glück befand sich sich zum Brandzeitpunkt nicht in der Wohnung. Doch dafür fand die Feuerwehr in dem brennenden Appartement auch noch acht verängstigte Katzen, die sich selbst nicht in Sicherheit bringen konnten.

München: Gerettete Katzen müssen nach Feuer zum Tierarzt

Während also die einen am Löschen waren, brachten die anderen die acht Katzen in Sicherheit. Gerade noch rechtzeitig. „Zwei Katzen wurden von Feuerwehrmännern mit Sauerstoff behandelt und konnten mit liebevollen Streicheleinheiten wieder etwas aufgepäppelt werden“, teilt die Feuerwehr mit.

Anschließend brachte die Besitzerin ihre Tiere selbst zu einem Tierarzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Schaden auf rund 30 000 Euro.

Einen weiteren Einsatz gab es Samstagnacht an der Reichenbachbrücke. Dort war ein Mann (26) in die Isar gefallen. Zum Glück konnten die Einsatzkräfte ihn aus dem reißenden Fluss bergen.