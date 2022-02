Münchner Filmarchitekt ist tot: Er holte einen Oscar - seine Werke kann man heute noch besichtigen

Teilen

Rolf Zehetbauer ist im Alter von 92 Jahren verstorben. © Johannes Ring / picture alliance

Rolf Zehetbauer war ein Garant für geglückte, bildstarke Filmprojekte. Der Münchner Kulissenbauer starb mit 92 Jahren.

München - Ein gutes Drehbuch, eine gute Regie, gute Schauspieler – das ist das eine. Aber um die Zuschauer wirklich „abzuholen“ und sie zu entführen in die Welt, in der eine Handlung spielt, dazu braucht es auch eine gute Ausstattung. Für die sorgte Rolf Zehetbauer, für den es keine Epoche zu geben schien, die sich nicht für die filmische Illusion vergegenwärtigen ließe. Zehetbauer war ein Garant für geglückte, bildstarke Filmprojekte. Jetzt ist er 92-jährig gestorben.

Sein erstes Meisterwerk schuf der gebürtige Münchner mit der Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion (1965). Ein Setting wie eine Installation, denn Zehetbauer verwendete unter anderem Alltagsgegenstände wie Bügeleisen und Brauseköpfe für den Kommandostand des Raumschiffs Orion – sie trugen mit dazu bei, dass die Produktion bis heute Kult ist.

In die Annalen des Kinos schrieb sich Zehetbauer mit Cabaret (1973) ein

In die Annalen des Kinos schrieb sich Zehetbauer mit Cabaret (1973) ein, einem Hollywoodklassiker, der in München gedreht wurde. Dafür gab es einen Oscar, und spätestens ab da war der Mann, der seine Arbeit stets in den Dienst des schönen Scheins stellte, international bekannt. Filmkulissen erleiden das Schicksal, nach dem Ende der Dreharbeiten abgebaut, verschrottet zu werden. Eine Ausnahme bildet da der Welterfolg Das Boot (1981). Rolf Zehetbauer schuf dafür mehrere U-Boot-Modelle, von denen eines bis heute in der Bavaria Filmstadt besichtigt werden kann.

Wolfgang Petersens Film „Das Boot“ ist ein Klassiker. © picture alliance / dpa

Er arbeitete fürs Kino wie fürs Fernsehen, bebilderte Filme Rainer Werner Fassbinders, illustrierte Die unendliche Geschichte nach Michael Ende, erfüllte die Wünsche von Regisseur Josef Vilsmaier, etwa im Drama Schlafes Bruder (1995), für das er ein komplettes Bergdorf aus dem Boden stampfen ließ. Wer Filme sieht, an denen Zehetbauer mitgewirkt hat, wird sie ein Stück weit immer mit dessen Augen sehen. Das bleibt. Rudolf Ogiermann

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.