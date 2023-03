Foto zeigt, wie alte U-Bahn abtransportiert wird: Münchner erinnert sich sofort an bewegende Erfahrung

Von: Lucas Sauter-Orengo

Alte U-Bahnzüge aus München werden abtransportiert. © IMAGO / Manfred Segerer / MVG

Die Zeit der alten U-Bahnen in München geht vorbei. Fotos zeigen den Abtransport der alten Züge, bei vielen Münchnern kommt dabei jede Menge Wehmut auf.

München - Seit einigen Jahren ist es fast schon eine Seltenheit, wenn eine der „alten“ U-Bahnen in München unterwegs ist. Die braunen Ledersitze, das legendäre Blau der Waggons oder die markanten Türgriffe - für all das stehen die U-Bahn-Züge, die sich nun endgültig nach und nach aus dem Untergrund der Landeshauptstadt verabschieden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) teilte jetzt einen Beitrag auf Facebook, auf dem sechs Züge auf ihrer letzten Fahrt zu sehen sind - jedoch nicht auf Gleisen, sondern auf dem Rücken von LKWs auf der Straße.

München: Alte U-Bahnen auf der Autobahn? „Mach‘s gut!“

„Vergangene Woche haben sechs A-Wagen auf einem Tieflader ihre letzte Fahrt nach der Ausmusterung angetreten,“ so die MVG via Facebook. „Dieser U-Bahnzug mit der Nummer 6343 hat rund 50 Jahre die Münchner Fahrgäste von A nach B gebracht.“ Dazu werden die Züge mit den Worten „Servus, lieber Oldie, mach‘s gut“ verabschiedet. In den Kommentaren reagieren die Menschen mit einer großen Portion Wehmut, für viele sind die alten U-Bahnen sogar kein Deut schlechter als die neuen, modernen - im Gegenteil.

Ein alter U-Bahnzug aus München wird abtransportiert. © MVG

Alte Münchner U-Bahnen auf Autobahn transportiert - „Damit bin ich groß geworden“

So schreibt etwa eine Person: „Ich finde die alten Züge wesentlich gemütlicher, bequemer als die neuen Wagen, die Sitzplätze nebeneinander sind unmöglich bei jedem anfahren.“ Ein anderer schreibt: „Die Bahn würde in vielen anderen Städten weiterhin eine gute Figur machen.“ Doch neben der Lobpreisung auf die alten Züge mischt sich auch jede Menge Melancholie in die Kommentare: „Damit bin ich groß geworden“, erinnert sich etwa eine Person. Ein anderer verbindert gar alte Erinnerung mit dem Zug: „In der U6 bin ich mit meiner Oma zur Eröffnung der Studentenstadt gefahren.“

