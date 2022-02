Polizeihund spürt vier Tage lang vermisste Münchnerin in Wald auf - Sie lebt

Von: Günter Hiel

Ein Personensuchhund konnte die Fährte aufnehmen (Symbolbild) © Bundespolizei

Vier Tage nach ihrem Verschwinden ist eine 74-Jährige Münchnerin nach einer großangelegten Suchaktion von einem Spürhund entdeckt worden. Lebend, in einem Wald bei Sauerlach.

Sauerlach - Seit Samstag, 12. Februar, war eine 74-jährige, demenzkranke Münchnerin vermisst. Die Polizei hatte eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Die Dame war mit einem Pkw unterwegs.

Münchnerin vermisst: Landwirt findet Auto der Frau am Waldrand

Am Dienstag, 15. Februar, gegen 11 Uhr, erhielt die Polizei von einem 34-Jährigen Landwirt aus dem Landkreis München die Mitteilung, dass er den Wagen, mit dem die 74-Jährige unterwegs gewesen war, gefunden hatte; festgefahren an einem Waldrand im Sauerlacher Gemeindeteil Gumpertsham, mit leerem Tank. Von der Frau fehlte jedoch jede Spur.

Suchhund nimmt die Fährte auf und führt Reiterstaffel zur Vermissten

Die Polizei startete eine großangelegte Suchaktion. Im Einsatz waren unter anderem Beamte einer Münchner Einsatzhundertschaft, ein Polizeihubschrauber, die Reiterstaffel, ein Personensuchhund sowie die Hundestaffel der Rettungsdienste. Zudem beteiligten sich noch mehrere Streifen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion.

Suchaktion im Wald: Rettungsdienst bringt leicht unterkühlte Frau ins Krankenhaus

Am Waldrand konnte ein Personensuchhund die Fährte aufnehmen, Beamte der Reiterstaffel fanden die 74-Jährige in einem Waldgebiet; lebend. Die Frau war leicht unterkühlt und lief durch den Wald. Der Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Landwirt erklärte sich bereit, das festgefahrene Fahrzeug der Vermissten zu bergen.