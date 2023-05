Freibadsaison in München gestartet - was es in 2023 für Neuerungen gibt

Von: Sophia Oberhuber

Traditionell startet die Freibadsaison im Schyrenbad. © Marcus Schlaf

Bei nur 10 Grad feierten die Münchnerinnen und Münchner am Dienstag den Start der Freibadsaison im Schyrenbad. Mit der neuen Saison gehen auch neue Eintrittspreise einher. Was sich sonst noch ändert.

München - Das Wasser dampft, zehn Grad Außentemperatur - und die ersten Schwimmbegeisterten wagen den Sprung ins Becken des Schyrenbads. Damit fiel gestern der Startschuss für die diesjährige Freibadsaison. Das Michaelibad, Freibad West, Ungererbad, Prinzregentenbad und das Naturbad Maria Einsiedel ziehen am 15. Mai nach. Auch das Dantebad sperrt im Mai auf. Neuerungen gibt es nicht nur bei den Eintrittspreisen und Öffnungszeiten, sondern auch auf die tierischen Stadtbewohner wartet eine Veränderung.

München: Preise für den Freibadeintritt sind gestiegen

In allen Lebensbereichen steigen die Preise. So auch der Betrag, der heuer an der Freibadkasse fällig ist. Die Bäder seien laut den Stadtwerken (SWM) massiv von der Energiekrise betroffen. Dazu kämen gestiegene Kosten für Sanierung und Personal. Der Ganztages-Preis für die Freibäder liegt deshalb in diesem Jahr bei 6, ermäßigt 3,80 Euro (2022: 5,50 und 3,50 Euro).

Freibäder in München haben teils länger geöffnet und auch Hunde dürfen wieder planschen

Aber auch Positives gibt es zu vermelden: Kinder bis 12 Jahre dürfen weiterhin umsonst in die Bäder. Zudem können Frühschwimmer wieder ab 7 Uhr ihre Bahnen im Becken ziehen. An schönen, heißen Tagen im Juni und Juli kann abends außerdem länger geplanscht werden: Die Bäder schließen eine Stunde später - nämlich erst um 21 Uhr.

Auch für wasserbegeisterte Vierbeiner gibt es in diesem Jahr ein Zuckerl: Auf Antrag der Stadtratsfraktion CSU/Freie Wähler wird der Münchner Hundebadetag zu Saisonschluss ausgeweitet. Er findet nun an zwei Tagen und zusätzlich zum Dante- auch im Ungererbad statt.

München: Das sagen die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer im Schyrenbad

Schwimmen nutzt Esra Mayr aus Untergiesing als Auszeit. © Marcus Schlaf

„In der Jugend bin ich im Verein geschwommen. Ab 1. Mai wurde immer draußen trainiert, daher hat es eine gewisse Tradition für mich. Heute habe ich eigene Kinder und vormittags ins Wasser zu springen, ist wie eine Auszeit für mich. Es gibt mir so viel Kraft. Der Trick ist, gar nicht nachzudenken, sondern einfach zu machen. Vor dem Schwimmen gibt es eine Banane und danach einen guten Kaffee.“ - Esra Mayr (32) aus Untergiesing

Mit Sport am Morgen wird es für Tommy Schmidt ein guter Tag. © Marcus Schlaf

„Sport ist die beste Art und Weise, den Tag zu begrüßen. Es wird ein guter Tag, wenn ich morgens Sport mache. Ich gehe vormittags entweder ins Fitnessstudio oder zum Schwimmen. Dabei trainiert man den ganzen Körper. Und eine Erfrischung ist es noch dazu. Von Beruf bin ich Motivationscouch und habe mit dieser Morgenroutine seit 30 Jahren keinen Wecker mehr benutzt.“ - Tommy Schmidt (62) aus Giesing

Vorfreude, dass die Freibadsaison in München endlich wieder losgeht

Michael Schinner war einer der ersten Münchner, die heuer im Freibad geschwommen sind. © Marcus Schlaf

„Überwindung kostet es mich eigentlich gar keine, um 7 Uhr morgens zu schwimmen. Stattdessen ist da einfach nur die Vorfreude, dass die Freibadsaison endlich wieder losgeht. Ich schwimme schon seit vielen Jahren. Es ist ein sehr schöner Sport und im Freibad macht es besonders viel Spaß, weil man auch noch draußen ist. Zweimal die Woche fahre ich morgens mit dem Fahrrad hierher ins Schyrenbad.“ - Michael Schinner (58) aus Oberföhring