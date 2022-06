Lange Wartezeiten: Personalmangel in Münchner Freibädern

Plansch-Spaß in München: Derzeit kommt es zu langen Wartezeiten für die Kunden. © Matthias Balk/dpa

Sommer, Sonne - und alle wollen ins Freibad. In München führt das derzeit aber vermehrt zu Frust, denn in den Bädern herrscht arger Personalmangel.

München - Menschen dicht an dicht, soweit das Auge reicht. An heißen Ferientagen sind die Warteschlangen vor Münchens Freibädern bekanntermaßen lang. Aber so lang? Leserin Anita W. (62) ist Stammgast im Dantebad und war bei einem Besuch am Sonntag entsetzt. „Meine Familie musste eine gute Stunde warten, denn es war nur eine Kasse besetzt!“ Und tatsächlich: Laut den Stadtwerken München (SWM) macht sich auch an den Kassen der akute Personalmangel bemerkbar.

Freibäder München: Eine technische Erleichterung sollten die Online-Tickets bringen

„Die Saisonkräfte fehlen in diesem Jahr nicht nur als Rettungsschwimmer am Becken, sondern auch in anderen Bereichen“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Doris Betzl. Daher könne man leider auch am bevorstehenden langen Hitze-Wochenende große Wartezeiten nicht ausschließen. Betzl empfiehlt allen Badegästen, eine Bäderkarte zu verwenden, mit der man einfach durchs Drehkreuz gehen kann. Diese muss allerdings aufgeladen sein.



Eine technische Erleichterung sollten heuer zumindest die Online-Tickets bringen, die erstmalig im Einsatz sind. Aber: Auch hier braucht man laut SWM Personal zum Scannen – und das fehlt bekanntlich überall. Deshalb funktioniere dieses System leider auch noch nicht flächendeckend. nba