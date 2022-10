Freundin mit Faust geschlagen? Jérôme Boateng wieder vor Gericht - für Ex-Bayern-Star geht‘s jetzt um alles

Von: Andreas Thieme

Jérôme Boateng (34) muss sich heute erneut vor Gericht verantworten © Jeff Pachoud/AFP/dpa

Zehn Jahre lang kickte er für den FC Bayern, nun muss Jérôme Boateng (34) erneut vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft soll er seine frühere Lebensgefährtin geschlagen haben. Nun geht es um Boatengs Ruf - und um seine weitere Karriere.

München - Ist er ein brutaler Frauenschläger? Am Landgericht beginnt heute der Berufungsprozess gegen Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng (34). Laut Staatsanwaltschaft soll er seine frühere Lebensgefährtin brutal verprügelt haben. Sie zeigte den früheren Fußball-Nationalspieler an. Er jedoch bestreitet die Vorwürfe.

Vor der Münchner Justiz erlitt Boateng jedoch eine herbe Niederlage: Vom Amtsgericht war der Fußballer im September 2021 zu insgesamt 1,8 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt worden. Laut Urteil hatte Boateng seine frühere Lebensgefährtin 2018 im Karibik-Urlaub sogar mit der Faust ins Gesicht geschlagen - beide müssen am Donnerstag erneut in München aussagen. Das Verfahren wird im Strafjustizzentrum in der Nymphenburger Straße stattfinden. Hier muss sich Boateng den schlimmen Vorwürfen seiner früheren Lebensgefährtin stellen - und sich wegen Körperverletzung verantworten.

Bereits im Februar 2019 hatte die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen Boateng erhoben. Erst anderthalb Jahre später war es - auch infolge der Pandemie und vielen Krankheitsfällen - dann zum öffentlichen Strafprozess in München gekommen. Sein Urteil griff Boateng dann an, nun kommt es zum Berufungsprozess. Dafür sind am Landgericht vorerst zwei Verhandlungstage vorgesehen. Schon diesen Freitag soll das Urteil fallen.

München: Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng (34) muss sich wegen Körperverletzung verantworten

Es ist aber nicht Boatengs einzige Sorge. Seit Februar 2021 hat die Staatsanwaltschaft auch das Ermittlungsverfahren im Todesfall einer anderen Ex-Freundin wieder aufgenommen - „es ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Sprecherin Juliane Grotz. Die Frau hatte Boateng ebenfalls wegen Körperverletzung beschuldigt. Des Weiteren haben eine dritte Frau bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim „Strafanzeige wegen des Tatvorwurfs der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes erstattet“, sagt Grotz. „Dieses Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim Ende November 2021 an uns abgegeben.“ Das Verfahren sei „noch nicht abgeschlossen.“