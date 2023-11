Führerschein abgeben, gratis Deutschlandticket bekommen? Gründe für klare Absage aus München

Von: Lukas Schierlinger

Führerschein gegen Deutschlandticket: Das Mobilitätsreferat der Stadt München erteilt Tauschangeboten für Senioren eine klare Absage – aus rechtlichen und fachlichen Gründen.

München – Wer freiwillig auf seinen Führerschein verzichtet, erhält im Gegenzug ein kostenfreies Deutschlandticket. Mehrere deutsche Kommunen versuchen mit diesem Modell, den Verzicht aufs Auto attraktiv zu gestalten. Gerade Senioren sollen mit der zeitlich begrenzten Aktion zur Verkehrswende motiviert werden. In einigen Kommunen ist der Tausch sogar ohne Altersbeschränkung möglich. Münchens Mobilitätsreferat erteilt vergleichbaren Plänen aus mehreren Gründen eine Absage.

Deutschlandticket statt Führerschein: Stadt München gegen Modell für Senioren

Man habe sich bereits 2016 und bei der Beantwortung einer Stadtratsanfrage im Jahr 2019 intensiv mit einer möglichen Tauschaktion für Senioren auseinandergesetzt. Damals angeführte rechtliche Bedenken seien noch heute gültig, schreibt Pressesprecherin Christina Warta auf Anfrage: „Die Abgabe des Führerscheins hat keinerlei rechtliche Auswirkungen, da die Fahrerlaubnis unabhängig von dem Besitz des Führerscheins vorliegt. (...) Freiwillig Verzichtende haben jederzeit die Möglichkeit, eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis zu beantragen.“

Es ist anzunehmen, dass vor allem Senioren das Angebot annehmen, die seit geraumer Zeit ohnehin nicht mehr Auto fahren.

Auch aus fachlicher Sicht meldet das Mobilitätsreferat Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Modells an. „Es ist anzunehmen, dass in erster Linie diejenigen Seniorinnen und Senioren auf das Angebot eingehen, die ohnehin seit geraumer Zeit nicht mehr Auto fahren und bereits den ÖPNV als komfortable Alternative nutzen“, erklärt Sprecherin Christina Warta. Diese Annahme sei dem Mobilitätsreferat durch eigene Recherchen und Gespräche mit Städten, die entsprechende Versuche durchgeführt haben, bestätigt worden.

Radfahrkurse und Spaziergangsgruppen für Senioren

Die Stadt München empfiehlt, Senioren auf anderen Wegen infrastrukturell auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls zu einem Verzicht aufs Auto zu bewegen. Pressesprecherin Warta führt unter anderem Radfahrkurse und Spaziergangsgruppen in „Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf“ an. Mehr denn je von Bedeutung: Neue Mobilitätsformen wie Carsharing und E-Mobilität müsse man „kommunizieren und frühzeitig einüben“.

Seit vergangenem Jahr versendet das Mobilitätsreferat ein umfassendes Informationspaket zu Verkehr und Mobilität an alle Münchner zwischen 65 und 68 Jahren. Warta: „Es enthält auch die Möglichkeit, sich kostenlos weitere Informationsmaterialien zu bestellen und sich für Aktivangebote anzumelden.“ (lks)

Eine Hiobsbotschaft gab es jüngst in Bezug auf die Verkehrswende in München zu verkraften. Die MVG plant drastische Sparmaßnahmen bis 2030. Statt der bisher geplanten 11,2 Milliarden Euro will sie 2,7 Milliarden Euro weniger investieren.

