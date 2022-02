Führerschein: Das sind die Fristen für einen Umtausch

Führerschein-Fiasko: 38.000 Münchner ohne gültigen Lappen

Von: Klaus Vick

Teilen

CSU-Stadtrat ­Alexander ­Reissl hat seinen alten grauen Papierführerschein bereits umgetauscht. © M. Schlaf

Der alte graue Lappen oder der rosa Führerschein müssen durch eine moderne Scheckkarte ersetzt werden. In München sind 76.000 Personen von der ersten Umtausch-Welle betroffen. Nicht jeder hat daran gedacht.

München - Alexander Reissl hat ihn bereits abgeholt – den neuen, fälschungssicheren EU-Führerschein. Und seinen alten grauen Lappen dafür abgegeben. Beziehungsweise: Reissl hat ihn von der Behörde ungültig stempeln lassen und wieder mitgenommen. „Der alte Führerschein ist mir so sehr an die Brieftasche gewachsen. Der Trennungsschmerz wäre zu groß gewesen“, erzählt der CSU-Stadtrat schmunzelnd, der gestern übrigens seinen 64. Geburtstag feierte.

Führerschein-Umtausch versäumt: 38.000 Münchner ohne gültigen Lappen

Politiker Reissl ist einer von rund 76.000 Münchnern, der von der ersten Umtauschwelle betroffen war. Bis zum 19. Januar hätten alle Personen der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 ihre Papierführerscheine ersetzen sollen. Kurios: Bis Ende Januar waren laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) in München aber nur 37.245 Personen dieser Pflicht nachgekommen. Heißt im Klartext: Gut 38.000 Münchner fahren demnach aktuell also ganz ohne gültigen Führerschein herum.

Sie müssen sich trotzdem vorerst keine Sorgen machen, bestraft zu werden. Denn weil es wegen Corona schwierig war, rechtzeitig einen Umtauschtermin zu bekommen, wird bis zum 19. Juli kein Bußgeld erhoben, sofern Autofahrer bei einer Kontrolle erwischt werden. Wer bisher seinen grauen oder rosa Papierführerschein noch nicht umgetauscht hat, wird dem KVR zufolge erinnert werden, seiner Verpflichtung – sofern noch nicht geschehen – nachzukommen. Die Fahrerlaubnis an sich ist von der neuen EU-Richtlinie ohnehin unberührt. Vom Chaos um den Führerschein-Tausch berichteten Münchner. Ein Rückstau nach dem Corona-Jahr machte dem KVR zu schaffen.

Diese wurde modifiziert, damit die mehr als 110 verschiedenen in den EU-Mitgliedstaaten gültigen Führerscheinmodelle vereinheitlicht werden, um nicht zuletzt Fälschungen zu vermeiden. So sollen die Inhaber immer ein aktuelles Passfoto in ihrem Dokument haben und dadurch leichter erkennbar sein.



Führerschein: Das sind die Fristen für einen Umtausch

Der EU-Umtauschplan folgt einem klaren zeitlichen Muster. Bis spätestens 19. Januar 2033 müssen alle bis 18. Januar 2013 ausgegebenen Führerscheine in einen auf 15 Jahre befristeten Kartenführerschein umgetauscht werden. Der Antrag dafür muss schriftlich bei der Führerscheinstelle (Garmischer Straße 19/21, 80373 München) gestellt werden. Als Nächstes dran sind die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 (Umtausch bis 19. Januar 2023), dann die Jahrgänge 1965 bis 1970 (19. Januar 2024) sowie die Jahrgänge 1971 und jünger (19. Januar 2025).



Lesen Sie auch Trotz Corona: Zoll bekämpft Schwarzarbeit in München - Schummelei in Höhe von 11 Millionen Euro aufgedeckt Das Hauptzollamt München zieht Bilanz: Im Corona-Jahr 2021 wurden in rund 2100 Strafverfahren und mehr als 1100 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Trotz Corona: Zoll bekämpft Schwarzarbeit in München - Schummelei in Höhe von 11 Millionen Euro aufgedeckt Bus-Unfall in München: Junge (6) verletzt in Kinder-Klinik ‒ Passanten vor Ort leisten Erste Hilfe Ein sechsjähriger Junge wurde in der Wittelsbacherstraße frontal von einem Bus erfasst. Glücklicherweise waren eine Kinderärztin und eine Rettungsassistentin vor Ort. Bus-Unfall in München: Junge (6) verletzt in Kinder-Klinik ‒ Passanten vor Ort leisten Erste Hilfe

Führerschein: Wer vor 1953 geboren ist, hat noch lange Zeit

Allerdings sind in dieser Marge nur diejenigen Personen betroffen, deren Führerschein vor 1999 ausgestellt wurde. Und die jüngeren Fahrer? Ab 2026 folgen dann bis zum Jahr 2033 schrittweise Führerscheine, die im Zeitraum von 1999 bis 2013 ausgestellt wurden. Die Gebühr für den Umtausch beträgt 25,30 Euro. Wer vor 1953 geboren ist, hat noch lange Zeit. Für Senioren läuft die Frist erst am 19. Januar 2033 aus.

Stichwort: Führerschein-Umtausch

Es geht laut ADAC um gewaltige Zahlen: Etwa 15 Millionen Papierführerscheine (ausgestellt bis 31.12.1998) sowie rund 28 Millionen Scheckkartenführerscheine (ausgegeben zwischen 1.1.1999 und 18.1.2013) müssen in den kommenden Jahren deutschlandweit umgetauscht werden. Dieser Prozess muss bis zum 19.1.2033 abgeschlossen sein.

Hintergrund: Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. Der Umtausch ist verpflichtend: Wer weiter mit seinem alten Pkw- oder Motorrad-Führerschein fährt und die Frist verstreichen lässt, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro.

Man begeht jedoch keine Straftat – anders ist das bei Lkw- und Bus-Führerscheinen. Im Ausland könnte man laut ADAC Probleme bekommen, wenn man nach Ablauf der Umtauschfrist weiter mit altem Führerschein unterwegs ist.