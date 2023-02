Faschings-Finale: So feiern die Narren in der Stadt - Ballermann-Star tritt auf

Von: Phillip Plesch

Teilen

Traditionell tanzen die Marktweiber am Faschingsdienstag auf dem Viktualienmarkt. © Markus Götzfried

Der Fasching neigt sich langsam dem Ende entgegen. Aber bevor es soweit ist, drehen die Narren in München noch mal so richtig durch. Das Programm verspricht viel.

Mit dem Aschermittwoch endet die Faschingszeit. Und zum Abschluss lassen es die Narren noch mal so richtig krachen. Auf München wartet ein furioses Faschings-Finale mit tanzenden Marktweibern, Prinzenpaaren und verkleideten Narren.

Den Höhepunkt des Münchner Faschings bietet traditionell der Tanz der Marktweiber am Faschingsdienstag auf dem Viktualienmarkt. Ab 9.30 Uhr sorgen die Narrhalla für das Aufwärmprogramm, ehe um 10 Uhr Oberbürgermeister Dieter Reiter und Kommunalreferentin Kristina Frank die offizielle Eröffnung übernehmen. Ab 11 Uhr bringen dann die tanzenden Marktweiber in ihren bunten Kostümen die Bühne zum Beben. Dabei repräsentieren die selbst gefertigten Kleider übrigens jeweils den dazugehörigen Stand.

Am Dienstag tritt Mickie Krause auf - zwei Mal sogar

Das Innenstadt-Programm „München Narrisch“ hat am Sonntag bereits seine erste Runde gedreht. Am Montag geht es ab 12.45 Uhr weiter. Auf dem Stachus und dem Marienplatz ist jeweils eine große Bühne aufgebaut. Es gibt Live-Musik, Gardetänze und Aktionen. Am Stachus treten zum Beispiel um 15.30 Uhr die Olchinger Tanzfreunde auf und auf dem Marienplatz sorgt ab 16.15 Uhr der Faschingsclub Neuhausen für Stimmung.

Am Dienstag geht es ab 12.15 Uhr bunt weiter. Höhepunkte werden die Auftritte von Ballermann-Star Mickie Krause um 15 Uhr am Stachus und um 17 Uhr am Marienplatz. Wer danach noch weiterfeiern möchte, hat am Montag beim Kölner Abend im Neuraum (ab 19 Uhr, Eintritt 8 Euro) und am Dienstag im Sweet (ab 17 Uhr, Eintritt 11,34 Euro) Gelegenheit dafür. Das komplette Programm von „München Narrisch“ gibt es auf den Internetseiten der Stadt.